Programação completa do JulhoFest é divulgada

De 8 a 24 de julho, Poços de Caldas vai respirar arte e cultura, seja na área central, nos bairros em todas as regiões da cidade ou na zona rural. Mais de 140 atrações de artes integradas, dança, música, teatro, circo e artes visuais estarão à disposição da população e visitantes durante os 17 dias do Festival de Inverno Julho Fest 2022, que está sendo retomado após dois anos de paralisação.

“É com grande emoção e expectativa que a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, retoma a realização do Festival de Inverno Julho Fest. Após dois anos de pandemia, mais que nunca, a arte e a cultura mostram seu poder transformador, propondo novas maneiras de enxergar o mundo e pensar a vida”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Serão 17 dias de muita arte, cultura, diversão, reflexão e encantamento, na 26ª edição do Julho Fest, com 143 atrações nas mais variadas linguagens artísticas, além de recreação para a criançada, em diversos territórios culturais, atuando na descentralização do acesso à arte e à cultura.

Mais de 20 espaços diferentes receberão a programação: Box Cultural do Mercado Municipal, Praça Pedro Sanches, área de lazer do Monte Verde, Coreto, Espaço Cultural da Urca, Museu Histórico e Geográfico, Praça Dom Pedro II, Praça Getúlio Vargas, Parque Municipal Antônio Molinari, Ginásio do Marco Divisório, Cristo Redentor, Igreja de Santo Antônio, Fazenda Lambari, Feira livre do centro, Parque Ecológico da Zona Sul, Espaço de Lazer Professora Julieta de Almeida Franco, no bairro Elvira Dias, Parque José Affonso Junqueira, Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Biblioteca Pública Municipal Dr. Marcus Vinicius de Moraes, Praça Dr. Martinho de Freitas Mourão, totem de 150 anos, em frente às Thermas Antônio Carlos e até mesmos os postes de luz da região central.

A programação é totalmente composta por apresentações e intervenções artístico-culturais de artistas e produtores locais. “Para a 26ª edição do Julho Fest, foram inscritas 213 propostas artístico-culturais, nas mais diversas linguagens artísticas, das quais 143 foram aprovadas, nas áreas de música, teatro, dança, circo, artes visuais e artes integradas, demonstrando a riqueza, a diversidade e a qualidade da produção cultural local”, informa a assessora de Fomento e Incentivo à Cultura da Secult, Marianna Gonçalves de Carvalho.

A programação é ofertada de forma gratuita à população, com exceção de algumas peças teatrais em cartaz no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, quando há cobrança de ingresso a preços acessíveis.

Confira a programação completa aqui