Programação da Festa de São Benedito começa neste domingo (01)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em Poços de Caldas, maio é o mês de celebrar São Benedito. A programação religiosa e cultural está mantida e foi especialmente preparada para este ano, apesar da não realização da tradicional Festa de São Benedito nos moldes como acontecia antes da pandemia, com barracas de comidas típicas, doces e parque de diversões.

Sob as bênçãos de São Benedito, além dos principais eventos culturais, a cargo da Associação de Ternos de Congos e Caiapós, a Secretaria Municipal de Cultura apresenta também uma programação artística, que contará com exposição, roda de conversa, relançamento de documentário e café especial.

As tradicionalíssimas celebrações do Dia de Santa Cruz (3 de maio), Retirada dos Caiapós do Mato (11 de maio) e Procissão e Missa Solene (13 de maio) voltam a ser realizadas com a presença de público, após dois anos de pandemia, demonstrando toda a fé e devoção do povo de Poços de Caldas ao Santo Negro.

A programação artística tem início no dia 1º de maio, às 6h, com o relançamento do documentário “São Benedito de Poços de Caldas: a fé e a devoção de seus Congos e Caiapós”, pelo Canal Poços Curte em Casa no YouTube.

De 1º a 12/5, sempre às 19h, haverá missa e trezena em louvor a São Benedito, na Capela de São Benedito, pelas paróquias Nossa Senhora Aparecida, São Paulo Apóstolo, São Domingos, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Esperança, São Félix Nicosia, São João Bosco, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida de Alfenas e São Francisco e Santa Clara.

Neste ano, pela primeira vez, a tradicional procissão do dia 13 de maio será realizada no período da manhã, com saída às 9h, seguida pela Missa Solene campal, no pátio da Capela de São Benedito.

Dia do Caiapó

Outra novidade é a inclusão, na programação, das celebrações alusivas ao Dia do Caiapó no município, instituído pela Lei 9.490/2021, que visa valorizar a cultura popular do município, em memória de Seu Pedro Caiapó, sempre no dia 11 de maio, data da tradicional Retirada dos Caiapós do Mato.

“Com imensa alegria e gratidão voltamos a nos reunir para louvar São Benedito, a mais tradicional manifestação da cultura popular de Poços de Caldas. Sob as bênçãos do Santo Negro, seis Ternos de Congos e um grupo de Caiapós estarão novamente nas ruas da cidade, com seus batuques e toques ritmados, fardas e bandeiras multicoloridas e, acima de tudo, fé e devoção”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Integram a Associação de Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, as seguintes agremiações: Terno de Congo de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, Santa Ifigênia, Santa Bárbara e São Jerônimo e Nossa Senhora da Saúde, além do Grupo de Caiapós São José. “Já são dois anos que nossas Congadas e Caiapós não saem nas ruas. Este ano, mesmo sem a festa, poderemos sair cantando e louvando a São Benedito. Manteremos os dias de nossas manifestações e no dia 3 levantaremos nossos Mastros, no dia 11 tem a retirada dos Caiapós do Mato e no dia 13 a nossa Missa Conga”, ressalta a presidente da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, Lilia Clementino.