Programação do Julho Fest segue nos bairros de Poços

No próximo sábado, 23 de julho, a programação do Festival de Inverno Julho Fest chega ao Espaço de Lazer “Professora Julieta de Almeida Franco”, no bairro Jardim Elvira Dias (rua Maria Grazia Errico, entre os bairros Country Club e Vila Togni), com teatro infantil e muita música.

As atividades estão em consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Cultura de Poços de Caldas. Neste sentido, o Julho Fest atua de maneira significativa na descentralização do acesso a bens culturais, levando arte e cultura para todas as regiões do município.

A programação completa do Julho Fest 2022 está disponível no link bit.ly/programacaojulhofest e no site da prefeitura www.pocosdecaldas.mg.gov.br.

Confira a programação do sábado (23), no Espaço de Lazer do bairro Jardim Elvira Dias:

13h – Edgar Blum – Um conto de bruxa (teatro infantil)

Conto de fadas moderno, que homenageia o estilo das narrativas dos irmãos Grimm, mas com uma roupagem de causo mineiro.

Com: Pamela Mira.

15h – Vozes que importam (música)

Apresentação musical com um repertório de canções composto fundamentalmente por compositores e intérpretes negros omitidos ou invisibilizados pela história.

Com: Valdemar Domingos dos Santos de Oliveira, Arcílio Bacci Filho, Estevão de Barros Simões Pinheiro, Mário Euclides Melo, Marcos Humberto Vieira de Oliveira.

17h – In-Pressões – O espelho e a espera (música)

Apresentação musical que utiliza da linguagem artística como ferramenta para explorar e discutir de forma poética e lírica temas contemporâneos.

Com: Kaio Savinivi, Ludy Rocha, Ramon Barbosa, Tiagu Mateus e Danila Moreno.

19h – Batalha do Palace (artes integradas)

Batalha de Mc’s, criada em Poços de Caldas no ano de 2012, organizada por um coletivo de artistas que tem como base Lil Zoio, Gabriel Schultz e Dough.

Com: Anderson Freitas Sgrilli, Gabriel Schultz Mendes, Douglas Pereira de Souza, Robson Américo de Paula.