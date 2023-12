Programação natalina prossegue neste final de semana, com atrações para encantar e emocionar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A programação cultural do Natal Poços de Luz viabilizada por meio de edital específico da Secretaria Municipal de Cultura segue neste final de semana, com atrações para encantar e emocionar. O centro comercial da cidade, na esquina das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas, além das praças, parques e outros locais, vão receber atrações diversificadas para colocar todo mundo no espírito de Natal.

Nesta sexta-feira (15), a Biblioteca Natalina chega à Praça Pedro Sanches, a partir das 15h. Já às 18h, Poços de Caldas em clima de Natal trará clássicos mundiais dedicados ao tema do Natal, na esquina das ruas Assis Figueiredo com Prefeito Chagas. E às 20h, o espetáculo “A magia da viola caipira e dos poemas natalinos” destaca a importância da partilha e da solidariedade que o Natal simboliza.

No sábado, dia 16 de dezembro, serão muitos eventos pela cidade. Ao meio-dia, na esquina das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas, o espetáculo O natal do sítio do Pica Pau Amarelo conta a história de como o pessoal do sítio salvou o Natal. Ao meio-dia, Melodias de Natal leva músicas típicas natalinas, nas Thermas Antônio Carlos.

E às 16h, Natal com as Passas vem com a intenção de resgatar e acessar memórias afetivas, na Praça Dom Pedro II. Ainda no centro comercial da cidade, na esquina das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas, o espetáculo O padrinho Noel, acontece a partir das 17h, uma peça teatral encantadora que celebra os laços familiares e a magia do Natal!

Às 18h deste sábado, com início na esquina das ruas Assis Figueiredo com Prefeito Chagas, o Natal em 30 segundos contará a história mais conhecida da humanidade, levando arte, alegria e diversão.

Ainda no sábado, o espetáculo The Blues Family Especial de Natal levará ao público um repertório emblemático com interpretações de canções natalinas, às 20h, na Praça Pedro Sanches. Na mesma noite, a caravana da Coca-Cola abrilhantará o nosso Natal, com saída do Ronaldão, às 20h.

No domingo (17), a programação começa já no período da manhã, às 10h, na esquina das Ruas Assis e Prefeito Chagas, com o espetáculo O pinheirinho de natal, um conto natalino criativo, alegre e lúdico. No mesmo local, às 16h, é a vez do espetáculo A Caixa dos Milagres.

Ainda no domingo, O Cortejo Natal de Luz sairá do Espaço Cultural da Urca, às 20h. Finalizando a programação do final de semana, Natal In Jazz com Nathália Diniz & Rodrigo Mendonça Quarteto será às 20h, na esquina das ruas Assis Figueiredo com Prefeito Chagas.

Para a criançada, de 15 a 23 de dezembro, a Casinha do Papai Noel estará aberta das 20h às 22h, no antigo Clube do Xadrez.

15/12 | SEXTA-FEIRA

BIBLIOTECA NATALINA

15h – Praça Pedro Sanches

Música, teatro e artes integradas levam o espírito de Natal para as ruas da cidade! 🎄🌟

POÇOS DE CALDAS EM CLIMA DE NATAL

18h – Itaú – Rua Assis esquina com Prefeito Chagas

O Projeto Poços de Caldas em Clima de Natal surgiu da união de amigos e músicos poços-caldenses para executar canções natalinas, com vozes e também em versão instrumental.



A MAGIA DA VIOLA CAIPIRA E DOS POEMAS NATALINOS

20h – Itaú – Rua Assis esquina com Prefeito Chagas

A simplicidade da viola caipira nos conecta às raízes de nossa cultura, destacando a importância da partilha e da solidariedade que o Natal simboliza. Uma apresentação musical única, unindo a sonoridade da viola caipira com poesias natalinas.

16/12 | SÁBADO

CONTAÇÃO DE NATAL: O NATAL DO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO

12h – Itaú – Rua Assis esquina com Prefeito Chagas

Com inveja do Natal no sítio, a Cuca sequestra o Papai Noel. O Saci que ficou sabendo do rapto avisa as crianças e eles partem em busca do resgate. Nessa aventura, eles enfrentarão grandes obstáculos e só então a festa de Natal será possível.

MELODIAS DE NATAL

12h – Thermas Antônio Carlos

Ao meio-dia do sábado, Melodias de Natal leva músicas típicas natalinas, na esquina das Ruas Assis e Prefeito Chagas.

NATAL COM AS PASSAS

16h – Partindo da Praça Dom Pedro II

Neste Natal, três idosas se juntam pela cidade a fim de deixar a ceia natalina mais saborosa, resgatando e acessando memórias de família, costumes e tradições passadas de geração para geração.

O PADRINHO NOEL

17h – Itaú – Rua Assis esquina com Prefeito Chagas

Em um mundo mágico de bonecos encantados, conhecemos a encantadora Tonha, que aguarda ansiosamente pela chegada de sua adorável filhinha, Mary Criximas. Determinado a encontrar o padrinho perfeito para a pequena, o preguiçoso Gervásio embarca em uma emocionante jornada junto com seu primo Jerso.

NATAL EM 30 SEGUNDOS

18h – Partindo do Terminal

Trupe de palhaços ambulantes resolve contar a história do Natal em lugares inusitados, atravessando o centro da cidade levando arte, alegria e diversão contando a história mais conhecida da humanidade em 30 segundos.

THE BLUES FAMILY ESPECIAL DE NATAL

20h – Praça Pedro Sanches

The Blues Family Especial de Natal levará ao público um repertório emblemático com interpretações de canções natalinas.

17/12 | DOMINGO

O PINHEIRINHO DE NATAL

10h – Praça Pedro Sanches

A proposta “O pinheirinho de natal – Contação de histórias” é um conto natalino criativo, alegre e lúdico. Com duração de 30 minutos. A Cia. Nós de Teatro utiliza de recursos musicais ao vivo e interação com o público para enriquecer a apresentação.

A CAIXA DOS MILAGRES

16h – Itaú – Rua Assis esquina com Prefeito Chagas

Espetáculo de Natal contado através de histórias e canções que exaltam a magia desta data em sua forma poética e simbólica. Os contadores anunciam a chegada do menino Luz, a lenda das três prendas e da caixa dos milagres.

CORTEJO NATAL DE LUZ

20h – saindo do Espaço Cultural da Urca

NATAL IN JAZZ

20h – Itaú – Rua Assis esquina com Prefeito Chagas

A cantora Nathália Diniz se junta ao Rodrigo Mendonça Quarteto para apresentar o show NATAL IN JAZZ que traz temas natalinos em versão Jazz, além de Standards clássicos.