Programação temática, diversificada e pensada para todos no Flipoços 2023

A 18ª Edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas que acontece de 3 a 7 de maio, com uma proposta de cinco dias focada no fazer literário e na formação de leitores e sem tradicional Feira de Livros que a acompanhou até o ano passado, – promete ser um marco nesta nova fase consolidando-se ainda mais, como um dos festivais literários mais importantes do País.

E neste sentindo, o ecletismo, a pluralidade de temas, a abertura a diversas formas de pensamento e, sobretudo, o objetivo de formar novos leitores continuam dando o tom da proposta do Festival.

O viés temática em 2023 contará com mesas potentes e encontros inéditos – "Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam" terá Walter Carvalho como Patrono do Festival, que recebe a homenagem no dia 06 de maio, às 19h e na sequência, participa da mesa juntamente com Felipe Nepomuceno.

Além dele, o festival recebe personalidades importantes que participam dos outros temas relacionados à fotografia como meio ambiente, povos originários, cinema, artes, arquiteturas, ocupações, dramas humanos, catástrofes naturais, moda, fotojornalismo e política.

Na área ambiental e de povos originários, o festival traz nomes como: Edgar Xakriabá, Daniel Munduruku, Giulianne Martins, Renato Soares, Vanessa Ratton, Luana Guarani, Ana Kariri, Ju Cassou Aruã, Leona Cavalli, Vilma Gil Gomes, Ana Vitória Vieira Monteiro, Alexandre Staut, além do indigenista e escritor sulfuroso homenageado Benedito Prézia.

Já na área do cinema e das artes, o Festival traz Eric Nepomuceno, Felipe Munhoz, Augusto Meneghin, Felipe Nepomuceno, Alexandre Rabelo, Aryanne Ribeiro, Bruno Hilário, Joelmir Barbosa, Carlos Ratton e Lucas Amorim. Já no eixo Dramas Humanos e Catátrofes Naturais, o Festival convidou o jornalista internacional Yan Boechat, Juca Martins e Cristina Serra. No eixo Arquitetura e Ocupações, os convidados são Diógenes Moura, Juan Esteves e Manoel da Costa Pinto.

Na área da moda e da produção geral, sobretudo, voltado para um trabalho contemporâneo, o Festival conta com a presença de Bob Wolfenson, um dos mais renomados fotógrafos mundiais que divide mesa com o fotógrafo mineiro de moda Marcio Rodrigues e com participação de Milena Pedrosa, Secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

Já a área da Educação, o Festival contará com a presença de Clóvis de Barros Filho, com a conferência de abertura, dia 02 de maio, 19h, e ainda com a presença do educador Vitor Paro, com o lançamento do livro " O capital para educadores" e com vários educadores de Poços, no dia 03 de maio. Sobre Educação Inclusiva, o festival contará com a presença de Luana Tolentino, que lança "Sobrevivendo ao Racismo" e com a mesa de Acessibilidade com a presença da educadora portuguesa Celia Sousa da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais Politécnico de Leiria, Portugal. Com ela, participa a educadora Carina Alves do Instituto Incluir, Rio de Janeiro e juntas lançam o livro "o sonho de laurinha". Além do lançamento do "pelo meu filho, luto" escrito pela Ligia Scalise, que conta o drama pessoal vivido por Ana Paula Tranche, presidente voluntária da Adefip. Na sequência, as crianças e jovens da Adefip, apresentam o espetáculo " entre nós".

Duas atividades que a curadoria do Festival não abre mão, são os encontros de escritores poços-caldenses e escritores independentes. Neste sentido, o Encontrão de Escritores Poços-caldense contará com 14 autores e autoras de vários estilos literários e mediados pelo escritor Tadeu Rodrigues. Já o Encontrão de Escritores Independentes contará com 6 autores de vários locais do Brasil e mediados pela escritora Silvia Schmidt. Ainda relacionado à Poços, a Academia Poços Caldense de Letras, realiza o 1º. Concurso de Declamação Lamartine de Figueiredo Filho, em homenagem ao confrade cabo verdense, o principal declamador de poesias da Academia.

O fazer literário e sua inspiração vem do encontro com Luiza Romão, vencedora do Prêmio Jabuti 2022 com o livro do ano e com autoras de autopublicação Dani Nascimento, Eduarda Brits, Mari Vieira, Stephânia de Castro e Juliana Otelo.

No eixo Fotojornalismo e Política o encontro será com João Borges, Monadorf, Juliana Dal Piva, Jonas Golfeto, Lilian Tahan e Gabriela Biló, esta responsável pela polêmica foto recente que estampou a capa do Jornal Folha de São Paulo, retratando a imagem de Lula com um tiro estilhaçado no vidro na altura do peito.

Além de tudo isso, o Festival contará ainda com a 3ª Residência Literária Flipoços Camões que terá a presença de Judite Canha Fernandes que ficará uma semana em Poços para conhecer a cultura e a história da literatura da cidade para depois escrever um texto inédito. No dia 05 de maio, Judite e José Manuel Diogo participam da mesa em homenagem ao Dia Internacional da Língua Portuguesa.

Ainda fazem parte da extensa programação do Festival, o Circuito Pegada Literária que são atividades em vários pontos da cidade, escolas públicas, zona periférica e área rural, levando literatura para vários pontos da cidade. E claro, as crianças e jovens como sempre, contarão com uma programação incrível feita pelo Sesc Minas, Sicredi e A Recreativa. Por fim, e para selar todos os dias da programação com chave de ouro, a organização preparou no Espaço Levedo & Letras (beco lateral da Urca, ao lado da Biblioteca Centenário) atrações musicais todas as noites, comes e bebes da Loren Truck Beer e com a Lanchonete Grupo Entre Nós, coordenado pela Angélica Viana.

O Flipoços 2023 conta com o patrocínio da GreenPCR e apoio cultural da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura, Sicredi, Café Três Corações, Colégio Batista Mineiro, Estante Virtual e Curimbaba. Parceira Cultural Sesc Minas e EPTV. Apoio Camões Brasília, CBL – Câmara Brasileira do Livro. Realização GSC Eventos Especiais.

Mais informações pelo 35 3697 1551 e acesse o site para a programação completa você confere pelo site: flipocos.com

Alguns debates serão transmitidos ao vivo pelo canal do Flipoços no YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Serviços

.Flipoços | “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”

.De 03 a 07 de Maio | Espaço Cultural da Urca | Entrada Franca

.Funcionamento | 09h às 21h

.Livraria Exclusiva | Livruz, no hall de entrada da Urca

.Para mais informações ligue para 35 3697 1551 e acesse o site: flipocos.com

.As redes sociais @flipocos no Instagram e o novo canal do YouTube: www.youtube.com.br/@flipocos-pc

