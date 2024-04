Projeto “A vida é da cor que você pinta” leva oficina gratuita de biscuit para o CEU das Artes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEU da zona leste, abre suas portas para uma iniciativa colorida e inspiradora, o projeto “A vida é da cor que você pinta”, que oferece à comunidade uma oportunidade única de explorar a arte do Biscuit de forma gratuita. A oficina destinada a todos os interessados em mergulhar no mundo das artes manuais e da criatividade será realizada a partir do dia 8 de abril, seguindo todas as segundas-feiras dos meses de abril, maio e junho.

As inscrições para essa experiência enriquecedora já estão abertas e podem ser realizadas de duas maneiras: on-line, através do link disponível na bio do Instagram oficial do projeto @avidaedacor_quevocepinta ou presencialmente, na biblioteca do CEU das Artes (Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153 – Bairro Jardim Itamaraty V).

Esta iniciativa é realizada por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e da Secretaria Municipal de Cultura. O projeto também recebe incentivo cultural da Alcoa, além do apoio do próprio CEU das Artes. A equipe conta com Cristiane Heldt da Silva, Adriana Rabelo, Patrícia M A Pádua e Graziela Alves Ferreira, que se uniram com o propósito de levar mais cor e alegria para a vida das pessoas através da arte.

A oficina de Biscuit promete não apenas ensinar as técnicas necessárias para a criação de peças únicas e cheias de personalidade, mas também oferecer um espaço de expressão criativa, onde os participantes poderão explorar suas habilidades artísticas em um ambiente acolhedor e inspirador. É uma excelente oportunidade para quem busca uma nova forma de expressão ou deseja aprimorar suas habilidades manuais.