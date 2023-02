Projeto apoiado pela Alcoa recoloca Caldas (MG) na rota do turismo mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O projeto Visite Caldas, que teve como objetivo preparar diversos segmentos da comunidade para a retomada do turismo na região, já apresenta excelentes resultados

Em pouco mais de um ano após a assinatura da parceria com a Alcoa, o ‘Visite Caldas’ já apresenta excelente resultados, apresentados durante reunião entre os coordenadores do projeto e parceiros, no dia 26 de janeiro, em Caldas, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Caldas e Santa Rita de Caldas (Aciacs). Participaram a turismóloga Paula Versiani Borges, coordenadora do projeto, junto com o jornalista Rafael Melo Ferreira; Bruno Elias Bernardes, presidente do Conselho de Segurança Pública de Caldas (Consep); Lucas Faria Reis,

presidente da Aciacs, e Fabio Costa, Analista de Relações Externas e Comunicação da Alcoa. Para a viabilização do projeto, a Alcoa Poços de Caldas doou R$ 132.645,28, recursos da própria localidade, ao Consep Caldas, que foram utilizados na formação e capacitação de prestadores de serviços turísticos e na produção de material de divulgação da cidade e região.

“A parceria com a Alcoa ajudou a concretizar ações que vínhamos planejando desde 2019, quando iniciamos o trabalho de reconciliar Caldas com a sua vocação para o turismo”, contou Paula. “Acredito que conseguimos superar o nosso objetivo e abrir novas oportunidades para os empreendedores da região com os cursos de capacitação, como os de Formação de Condutores de Turismo, Cama& Café (hospedagem familiar), Primeiros Socorros, Jornada Empreendedora e

Oficinas de Artesanato, que tiveram a participação de mais de 80 pessoas”.

Como resultado deste trabalho destacam-se o estreitamento de laços entre vários parceiros e empreendedores de Caldas, Santa Rita de Caldas e Poços de Caldas, catalogação da oferta de produtos e serviços, elaboração de roteiros turísticos temáticos (Termalismo, Religioso, Aventura e Cultura) e de mapas turísticos e vídeos dos roteiros integrados da região.

“Também tivemos a oportunidade de participar da Expo ABAV 2022, realizado em Olinda (PE), o maior evento do trade turístico da América do Sul, onde apresentamos os roteiros a agências especializadas que têm muito interesse em operar no Sul de Minas”.

“Foi um projeto belíssimo, que transformou a vida de muitos empreendedores”, observou Bruno.

“Só temos a agradecer a parceria com a Alcoa, pois com o projeto conseguimos dar um importante passo no processo de integração comunitária e, consequentemente, para a construção de uma sociedade melhor, mais justa e solidária”.

Para o presidente da Associação Comercial, o projeto recolocou Caldas no seu caminho natural, que é o turismo.

“Com seus resultados práticos em tão pouco tempo, o Visite Caldas trouxe para a população e o comércio em geral uma nova fagulha de esperança para o incremento do turismo na nossa região, e já está atraindo investidores, como um grande empresário paulista, que nos procurou para apresentar o projeto de reforma de dois hotéis e da construção de um parque aquático na região”, contou Lucas.

“A Alcoa teve um papel fundamental e cumpriu com excelência a sua função social. Só temos a agradecer à empresa e demais parceiros”.

O Visite Caldas foi a primeira parceria da Alcoa com a cidade e está alinhada à Política e Valores daempresa de contribuir com o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das comunidades onde opera. Também está alinhado ao pilar Geração de Trabalho e Renda e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que norteiam as iniciativas sociais da Alcoa.

“Sabíamos da importância e dimensão do projeto, mas nos surpreendemos com tantos resultados em tão pouco tempo e por ele ter extrapolado as fronteiras de Caldas, contribuindo com o incremento do turismo na nossa região”, disse Fabio. “Estamos muito satisfeitos com a dedicação e seriedade com que foi conduzido”.

