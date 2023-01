Projeto apoiado pelo Instituto Alcoa amplia em 40% coleta de óleo pela Coopergore

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No ano passado, a Coopergore (Cooperativa de Coleta e Reciclagem de Óleo e Gorduras Residuais) aumentou em 40% a média de coleta de óleo/mês nas cidades onde atua – Poços de Caldas (MG), Caldas (MG), Santa Rita de Caldas (MG) e Divinolândia (SP). Dos 10 mil/mês alcançados em 2021, a Cooperativa passou para 14 mil, fechando o mês de dezembro com a coleta de 16 mil litros. Só para se ter uma ideia da importância desse trabalho para o meio ambiente, basta lembrar que um litro de óleo de cozinha pode poluir cerca de 10 mil litros de água, mas algumas estimativas dizem que pode chegar a poluir até um milhão de litros de água – quantidade aproximada consumida por uma pessoa em 14 anos. A poluição pelo óleo faz encarecer o tratamento da água em cerca de 45%, além de agravar o efeito estufa.

Este resultado só foi conquistado graças ao apoio do Instituto Alcoa. Por meio do Programa de Apoio a Projetos Comunitários – Edital 2021, o Instituto doou R$ 104 mil para a implantação do projeto.

“População Consciente, coleta eficiente preserva o meio ambiente”. Foram adquiridos uma nova caminhonete, equipamento de som para fazer a divulgação nos bairros, novos vasilhames para a coleta, uma miniusina e uma centrífuga para análise do óleo.

O aumento da produção foi apenas um dos muitos benefícios proporcionados pelo projeto. “Com a miniusina conseguimos reduzir o nível de impureza do óleo, que era de 6 a 7% para 1,5%, e com a

centrífuga passamos a realizar a análise do óleo”, contou Rita de Cássia Rodrigues, diretora presidente da Coopergore. “Isso permitiu ampliar o nosso trabalho e melhorar o faturamento da Cooperativa em cerca de 14% só com a redução das impurezas, impactando no aumento da renda das nossas cooperadas”.

Sobre a Coopergore

A história da Coopergore teve início a partir de um projeto social, desenvolvido pelo Atacado Vila Nova e o Instituto Abade, na Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco, na Vila Togni, que selecionou 50 famílias para participar de cursos de artesanato, culinária e reciclagem. Um grupo de mulheres optou pela reciclagem e foram elas que fundaram a Coopergore, em agosto de 2008.

Hoje com sete cooperadas, a Coopergore é exemplo na coleta e reciclagem de resíduos. “Não teríamos chegado até aqui sem os nossos parceiros, fundamentais na nossa caminhada, entre eles, a

Alcoa”, observou Rita.

A Coopergore faz a coleta de óleo em estabelecimentos comerciais, condomínios, escolas, casas e apartamentos, trocando-os por produto de limpeza. Se você tem óleo de cozinha usado, armazene-o em uma garrafa PET limpa e ligue para a Coopergore, (35) 3714-3220 ou (35) 98862-6665 (tel/whatsapp), que fará a coleta adequada.

Sobre o Instituto Alcoa Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a

participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Fonte: Alcoa

Beatriz Aquino