Projeto Aredhel’s realiza apresentação na Associação Fonte de Vida Nova

Formado por um trio de amigas Marina Coelho, Letícia Gracioli e Kátia Ceccarelli desde 2020, o grupo musical Aredhel’s que significa mulheres élficas, traz em seu repertório músicas da Era Medieval, assim como temas de filmes, jogos e séries medievais.

O objetivo é trazer para o público um momento de fantasia e viagem no tempo. Na composição do grupo também está Edgard Gomes, criador de todos os arranjos, flautista e violonista.

No último sábado, 27/05, o grupo se apresentou na Associação Fonte de Vida Nova, levando para os alunos e familiares da associação momentos de música, alegria e maquiagens temáticas realizadas por Marina Coelho.

Beatriz Aquino

