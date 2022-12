Projeto CineJazz realiza intervenção social para grupo da terceira idade no SESC

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

O Cinejazz, espetáculo de teatro musical que mescla cenas clássicas do cinema à interpretação cuidadosa de grandes canções, realizou nessa última sexta feira (16), uma intervenção social no projeto SESC + 60, em uma tarde de muita emoção e encantamento. Em sua segunda temporada, Cinejazz é uma realização do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio exclusivo Renovias e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu-SP e Secretaria Municipal de Cultura.

O responsável pela atividade em Poços de Caldas, Alan Batista, ressaltou a importância da presença do CineJazz no encontro.

“É de extrema importância que nossos idosos continuem curiosos, sendo estimulados a conhecer novas expressões despertando assim novos interesses. Estamos muito felizes em proporcionar à eles essa oportunidade de conhecer um projeto tão rico como o Cinejazz.

A soprano Jesuane Salvador, idealizadora e diretora geral do espetáculo, relatou sua experiência;

“Foi muito valoroso estar com os atendidos por um projeto tão importante e trazer um pouquinho da parte didática e social do nosso projeto. O Cinejazz tem como objetivo não somente o entretenimento, o encantamento e o casamento entre todas as artes, mas também o social. Nossa montagem atinge um público muito amplo, que vai de crianças à idosos. Então ter esse contato com o grupo da terceira idade, trazer nossa experiência nas artes, ouví-los e sentir como eles vibram à diferentes expressões é muito estimulante. Poder trazer para eles um pouco da concepção artística, visual, teatral e poética presente no nosso espetáculo foi muito gratificante”, disse.

Carol Affonso, que é diretora de produção e divide a apresentação do espetáculo com intervençoes poéticas, acrescentou;

“Ficamos muito felizes com o convite do Sesc para mostrarmos um pouco do nosso projeto. Foi muito emocionante poder trocar com o grupo 60 +, recitar poesias e vê-los revivendo momentos de suas vidas junto com a gente”.

Cinejazz

O Cinejazz é o espetáculo cênico-musical que traz dramaturgia poética e mescla cenas clássicas de filmes à interpretação cuidadosa de grandes canções. Musicalmente, o projeto oferece uma viagem musical pela produção cinematográfica, da era dos grandes musicais, à contemporaneidade.

Um espetáculo rememora personagens como Chaplin, Audrey Hepburn, Gene Kelly, Rita Rayworth, desfilando na memória através de cenas e canções. É um espetáculo cênico-musical no qual as fronteiras entre música, teatro, cinema e dança se quebram, culminando em um diálogo extremamente poético e delicado.

O projeto atua dentro das previsões de contrapartida social e visa não apenas o entretenimento, mas também impactar positivamente a sociedade.

Todas as apresentações são gratuítas e contam com o trabalho de um tradutor de libras.

Nesta temporada, o espetáculo circulou pelas cidades de

Mococa (SP), Casa Branca ( SP) e Mogi Guaçu (SP).

Direção Geral e Concepção : Jesuane Salvador

Direção Executiva : Marco Guedes

Direção Musical : Maestro Juliano Barreto

Direção de Elenco e Coreografias: Gisa Carvalho

Arranjos: Otávio Quartier

Realização e Comunicação: Engenho de Cultura

Sesc + 60

O Sesc +60, coordenado em Poços de Caldas, por Alan Bertozi, promove ações que reforçam o protagonismo da pessoa idosa, enquanto inspiram o sentimento de renovação de oportunidades, aprendizagens e interações sociais. Com atividades, oficinas e encontros realizados em grupo, o projeto estimula o envelhecimento ativo e uma melhor qualidade de vida em todas as suas fases e idades.

Por meio de trocas afetivas, cogntivas e experiências individuais, pessoas acima de 60 anos são convidadas e instigadas a desenvolverem diversas habilidades como memória ativa, dança, musicalização, expressão corporal, trabalhos manuais, coordenação motora, socialização e criação da autonomia.