Projeto de visitas técnicas escolares “DME mais perto de você” retoma atividades no mês de março

Parceria entre DME e Secretaria Municipal de Educação atende escolas públicas municipais

O programa “DME mais perto de você” consiste em visitas escolares nas usinas hidrelétricas da DME e é realizado com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas, abrangendo os oitavos anos da rede pública municipal de ensino.

As atividades em 2025 iniciaram no dia 28 de março, com os alunos da Escola Municipal Professora Edir Frayha, na UHE Walther Rossi (Antas II). As visitas são realizadas a cada 15 dias, no período da manhã, com grupos de até 40 alunos, acompanhados de pelo menos dois professores da escola, além de equipe da DME.

O calendário anual foi montado juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Em 2024, foram realizadas dezoito visitas, contemplando nove escolas e 536 estudantes. A previsão é que em 2025 sejam realizadas dezessete visitas pré-agendadas dos alunos da rede pública municipal de ensino.

Marcelo Loichate, Diretor Superintendente da DME Energética, considera esta ação gratificante e fundamental para a DME. “O trabalho realizado pelas Empresas DME vai além dos serviços relativos à energia elétrica, é necessário apresentar nossa atividade para a população, principalmente aos jovens. Demonstrar aos alunos como funciona uma usina hidrelétrica, ajuda a despertar o interesse sobre esse tema e, também, apresenta como é o dia a dia na DME, abordando questões de segurança, consumo consciente e profissionalismo”, finaliza.