Projeto leva aulas de violão gratuitamente à Casa do Caminho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o objetivo de proporcionar e ampliar o conhecimento em relação à Música Popular Brasileira e à cultura popular e folclórica, o projeto Música e Arte para Todos levou aulas gratuitas de violão a dezenas de crianças atendidas pela Casa do Caminho, de Poços de Caldas-MG. O projeto é uma realização da Secretaria Municipal de Promoção Social e conta com aulas do professor Luciano Salles.

De acordo com ele, a iniciativa trabalhou o despertar nas crianças e adolescentes do entendimento da música como meio de inclusão, pensando também em seu potencial para o desenvolvimento socioeconômico.

“Para mim, o projeto trouxe uma sensação de realização muito grande, ao entender que posso estar contribuindo para a formação de crianças e adolescentes. A forma com que eles reagiram às músicas e ao instrumento só fortalece em mim o propósito da minha vida, que é conectá-los a esse universo maravilhoso que é a música”, informou o músico, que evidencia também os benefícios musicais para o desenvolvimento cognitivo dos jovens e, em especial, das crianças.

“A música tem o poder de desenvolver a atenção, a concentração, o estímulo da memória e do raciocínio lógico e abstrato, sendo o instrumento musical um dos poucos recursos a trabalhar instantaneamente os dois lados do cérebro, além de promover o desenvolvimento da sensibilidade. Assim, a música pode contribuir para que cada criança se torne um grande ser humano, capaz de entender o mundo e fazer dele um lugar melhor”, acredita.

O projeto Música e Arte para Todos beneficiou cerca de 30 crianças e, segundo Salles, a intenção é que ele continue a ocorrer, sendo essa também uma expectativa da instituição atendida.

“Esse não é um desejo somente meu, mas da diretora da Casa do Caminho, que tem acompanhado o resultado do projeto na vida das crianças e, principalmente, é um desejo das próprias crianças que, em sua maioria, adoram as aulas e querem muito que o projeto tenha continuidade. Com isso, nossa expectativa é que o projeto continue e que possamos acompanhar um desenvolvimento ainda maior dos alunos através da arte”, disse.