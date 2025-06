Projeto “Moradores | Educação” lança em Poços de Caldas, dia 18 de junho, documentário e exposição sobre a Escola Doutor João Eugênio de Almeida

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gratuito no Mirante Santa Rita, quarta-feira, 19h, terá cinema ao ar livre, visita à exposição de fotos e Congada Nossa Senhora do Carmo; atrações musicais vão se apresentar no local até o domingo (22), sempre às 16h

No próximo dia 18 de junho (quarta-feira), a Escola Estadual Doutor João Eugênio de Almeida será homenageada pelo projeto MORADORES | EDUCAÇÃO (moradoreseducacao.com.br) com o lançamento de uma exposição fotográfica em formato ampliado e um filme documentário produzidos a partir de depoimentos de mais de 100 atuais e ex-alunos, professores, funcionários e toda a comunidade escolar que fazem parte da história de uma das mais importantes instituições de ensino de Poços de Caldas. O evento começa às 19h, no Mirante do bairro Jardim Santa Rita (Rua Júpiter, 1). A entrada é gratuita e aberta ao público.

O Projeto MORADORES | EDUCAÇÃO é realizado pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do CAOEDUC, e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Esta etapa conta com a parceria da Prefeitura de Poços de Caldas.

Durante o evento, será exibido o filme e haverá uma visita guiada pela exposição de fotos montada ao ar livre no Mirante Santa Rita, além de atividades culturais, apresentação da Congada Nossa Senhora do Carmo, distribuição de um catálogo impresso com as histórias de personagens da escola e imãs de geladeira.

Quem participou do projeto será presenteado e poderá levar para casa a sua foto revelada, que também estará exposta em um “varal fotográfico”. A exposição ficará aberta para visitação até o dia 26 de junho.

O QUE É O PROJETO MORADORES | EDUCAÇÃO?

O MORADORES | EDUCAÇÃO é um desdobramento do Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio, uma inciativa com 13 anos de existência, prêmios no currículo e circulação por diversos municípios brasileiros e fora do país na defesa de que o maior patrimônio de uma cidade são os seus próprios moradores e as suas histórias.

Com o entendimento de que a escola é uma “cidade” com vida própria e vivências muito particulares, surgiu o MORADORES | EDUCAÇÃO como um movimento cultural pela valorização das escolas de Minas Gerais sendo um território de pertencimento para toda a comunidade escolar e um lugar de memória para milhares de pessoas que passaram por elas ou que vivem no seu entorno.

O projeto teve início no começo deste ano em Belo Horizonte e já passou por Juiz de Fora, Poços de Caldas e Uberaba. Os próximos destinos são Governador Valadares, Teófilo Otoni, Januária e São João das Missões. No total, até 2026, o objetivo é visitar oito escolas da rede pública estadual de ensino, em diferentes regiões do estado, com objetivo de colher um apanhado das diversas histórias que, juntas, fortalecem o sentimento de pertencimento. Acesse e saiba mais: moradoreseducacao.com.br

ETAPA 1 – OFICINA COM OS ALUNOS

A primeira ação realizada pelo MORADORES | EDUCAÇÃO em Poços de Caldas foi uma oficina cultural com os estudantes. Eles aprenderam técnicas de fotografia, filmagem, registro e documentação de histórias. Os jovens foram provocados a pensar sobre o lugar que a escola ocupa em suas histórias e a se questionar sobre o que é memória e como irão construir as suas, além de serem estimulados a transformar as relações com este território em sentimento de pertencimento. Eles também colocaram “a mão na massa” para produzir conteúdos, o que resultou na série de três ensaios fotográficos chamada “Escolas, Memórias e Pertencimento”, publicada no perfil: instagram.com/projetomoradores

ETAPA 2 – A “TENDA DE OUVIR HISTÓRIAS”

Depois da oficina, a equipe profissional de fotógrafos, videomakers e jornalistas do MORADORES | EDUCAÇÃO montou dentro da escola, durante três dias, a famosa “tenda branca de ouvir histórias”, já característica do projeto.

A equipe recebeu a visita de mais de 100 “moradores“ da João Eugênio, pessoas que fazem ou fizeram parte da trajetória da instituição. Eles revelaram verdadeiras histórias de afetividade, carinho e amor pela escola. A partir dessa documentação foram produzidos o filme documentário e a exposição fotográfica, que serão lançados no próximo dia 18 de junho, às 19h, no Mirante Santa Rita. A exposição ficará aberta para visitação até o dia 26 de junho.

APOIOS E PARCERIAS

O MORADORES | EDUCAÇÃO foi idealizado pela NITRO Histórias Visuais e é um braço do Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio. Esta primeira fase é uma realização do Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (CIRC), com parceria da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, apoio do Ministério Público de Minas Gerais e viabilizado com recursos de medidas compensatórias via Plataforma Semente. Esta etapa tem a parceria da Prefeitura de Poços de Caldas.

O secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, destacou a importância do projeto MORADORES | EDUCAÇÃO como um vínculo de fortalecimento entre as escolas e suas comunidades. “Essa iniciativa valoriza a memória de cada indivíduo que passou por nossas instituições de ensino e inspira novas gerações a deixarem suas próprias marcas e conquistas”, afirma.

Giselle Ribeiro de Oliveira, Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação (Caoeduc), ressalta que o projeto MORADORES | EDUCAÇÃO tem o potencial de fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade ao ambiente escolar ao reconhecer as diversas histórias que fazem da escola um espaço coletivo essencial para a formação pedagógica e cidadã.

“O ambiente escolar é um território vasto, diversificado e repleto de histórias e memórias. O objetivo do Projeto ao documentar tudo isso é mergulhar nesse universo das pessoas e, assim, reafirmar a identidade cultural e comunitária de toda a rede pública de ensino”, destaca a Promotora. Para ela, o projeto reforça o papel da escola como espaço de cidadania e pertencimento. “Quando abrimos as portas da escola para ouvir as histórias da comunidade, estamos, na verdade, reafirmando o direito à educação como um direito de todos. Essa escuta ativa é um gesto de reconhecimento, e o Ministério Público se orgulha de apoiar ações que fortalecem vínculos e transformam realidades”, pontua.

SOBRE O PROJETO MORADORES

Criado em 2012, o Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio (www.projetomoradores.com.br) é uma realização da NITRO Histórias Visuais (www.nitro imagens.com.br), coletivo de produção de conteúdo de Belo Horizonte/MG. Já passou por mais de 30 territórios em um grande movimento de ocupação urbana que realiza filmes documentários e exposições fotográficas ao ar livre, sempre com a mensagem de que a maior riqueza de uma cidade são as pessoas que nela vivem e suas memórias. Fotografou e registrou a história de cerca de seis mil pessoas. É vencedor do Prêmio Rodrigo Melo Franco, maior premiação nacional dedicada à promoção do Patrimônio Cultural do Brasil.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL PROJETO MORADORES | EDUCAÇÃO

Data: 18 a 22 de junho (quarta a domingo)

Local: Mirante Santa Rita (R. Júpiter, 1, bairro Jardim Santa Rita – Poços de Caldas – MG)

Entrada gratuita e aberta ao publico

Dia 18/6, quarta-feira, às 19h

Projeto Moradores | Educação – Exibição do filme documentário e da exposição de fotos sobre a EE Doutor João Eugênio de Almeida. Haverá apresentações culturais, distribuição de um catálogo impresso e de imãs de geladeira. Quem participou do projeto, poderá pegar a sua foto revelada! A exposição ficará aberta para visitação até o dia 26 de junho.

Dia 19/6, quinta-feira, às 16h

Atração Musical “Raízes Entre os Tempos” – Projeto musical que busca resgatar e celebrar o legado do sertanejo raiz, um dos gêneros mais amados do Brasil. Através da voz de Sirlei Barto, uma mulher que viveu e respirou a essência desse universo musical, pretendemos recontar histórias e reavivar memórias que muitas vezes são esquecidas.

Dia 20/6, sexta-feira às 16h

Atração Musical “Brasilidade em Quatro Tempos” – Diversidade musical brasileira através de um quarteto instrumental, que se propõe a mergulhar nas diversas vertentes da música brasileira, desde os ritmos tradicionais como samba, choro, baião, à música mineira e das influências pop.

Dia 21/6, sábado, às 16h

Atração Musical “Trio Raiz” – Repertório que inclui canções tradicionais do melhor do samba raiz, clássicos sambas-enredos que ficaram eternizados nas passarelas do samba, além das mais famosas e divertidas marchinhas de carnaval que nos fazem relembrar das melhores festas e bailes carnavalescos que durante décadas dão ritmo festivo ao carnaval brasileiro.

Dia 22/6, domingo, às 16h

Atração Musical “Viola e Canções – A Tradição da Música Sertaneja: do Raiz ao Clássico” – Dupla sertaneja Bruno e Vanutti com essência da música sertaneja raiz, com forte ênfase na viola, e clássicos sertanejos dos anos 80 e 90.