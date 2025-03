Projeto pioneiro capacita profissionais da educação para atendimento de emergências em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Direito do Consumidor aprovou, na última semana, o projeto “APH Escolar”, que tem como objetivo capacitar profissionais das escolas de Poços de Caldas para respostas rápidas em situações de emergência. A iniciativa, apresentada pelo 29º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), visa garantir a preservação da vida, saúde e segurança de alunos e colaboradores no ambiente escolar.

O treinamento será oferecido a todas as instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, preparando os colaboradores para atuar em casos de desengasgo, cortes, perfurações e outros tipos de acidentes. Para viabilizar o projeto, o PROCON Municipal, por meio do Fundo Municipal, destinará R$52.000,00 para a aquisição dos equipamentos necessários ao treinamento.

A parceria entre a PMMG e o PROCON reforça a importância da prevenção e do preparo em casos de incidentes críticos, como situações de violência ou atentados em escolas. O treinamento se alinha aos protocolos de segurança estabelecidos pela Polícia Militar e busca ampliar as chances de preservação de vidas.

Em um contexto mundial de crescente preocupação com a segurança escolar, iniciativas como essa se tornam fundamentais. Poços de Caldas já enfrentou episódios de violência em escolas, reforçando a necessidade de medidas preventivas e educativas para proteger a comunidade escolar. O treinamento de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) garante que os profissionais da educação, que estão na linha de frente em situações de emergência, estejam preparados para agir com eficiência.

O financiamento do projeto com recursos provenientes de multas aplicadas pelo PROCON demonstra um compromisso com a segurança e a aplicação eficiente dos recursos públicos. Além de fortalecer a integração entre os órgãos de segurança e as instituições de ensino, a iniciativa também promove uma cultura de prevenção e preparação para emergências.

Com a implantação do “APH Escolar”, Poços de Caldas dá um passo significativo na construção de um ambiente escolar mais seguro, onde a preparação e a ação rápida podem salvar vidas.