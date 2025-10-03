Projeto quer criar pontos de apoio para motoentregadores

Atualizado em 3 de outubro de 2025

Está em análise na Câmara de Poços de Caldas o Projeto de Lei n.º 96/2025, do vereador Marcos Sansão (PL), que propõe a criação de pontos de apoio para motoentregadores, em parceria com empresas privadas. A ideia é oferecer locais com sanitários, bebedouros e espaços de descanso, melhorando a qualidade de vida e a segurança desses profissionais.

O projeto tem como objetivos garantir conforto, segurança e valorização social aos motoentregadores, organizar o uso do espaço urbano e prevenir acidentes. Os pontos de apoio seriam instalados em locais de maior movimento e poderiam contar com a participação de cooperativas, associações e aplicativos de delivery na gestão.

Segundo Sansão, os motoentregadores têm jornadas longas e enfrentam condições adversas, como calor, chuva e falta de locais adequados para descanso ou alimentação. “Pontos de apoio planejados ajudam a reduzir estacionamento irregular, congestionamentos e acidentes, além de proteger a saúde dos trabalhadores”, explica.

A proposta também se baseia em experiências de outras cidades, como Sorocaba, que já implementaram iniciativas semelhantes com sucesso. O projeto permite parcerias com empresas via cooperação, contratos ou programas de adoção de espaços públicos.