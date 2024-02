Projeto “Recortes – A Mulher e o Seu Corpo Público” promove encontro com escritoras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, às 19h, na Casa das Artes, o projeto “Recortes – A Mulher e o Seu Corpo Público”, que apresentou no último ano a peça homônima que leva ao público reflexões sobre o corpo feminino na sociedade e a apropriação pública dele, propõe a realização de um encontro de mulheres escritoras.

O encontro traz uma roda de conversa com o objetivo de debater sobre temas importantes relacionados à luta diária das mulheres, como a violência, seu espaço na sociedade, o empoderamento feminino, entre outros. A ação é aberta ao público e sem necessidade de inscrição prévia, estando sujeita à lotação do espaço.

Para o bate-papo, são convidadas as escritoras Dani Villas Bôas e Isabela Viana, com mediação da idealizadora do projeto Beatriz Aquino, contando com participação especial das integrantes do Coletivo Literário Elas Escrevem.

O encontro conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas, apoio da Casa das Artes e do Coletivo Literário Elas Escrevem, produção cultural de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, assistentes de criação Alyson Dias e Thiago Silva.

Vale dizer que Beatriz Aquino segue com o projeto neste ano de 2024 e uma nova apresentação gratuita da peça já está garantida e será realizada em breve, viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas. Esta e outras ações podem ser acompanhadas através das redes sociais da artista: @beaaquinoatriz.

SERVIÇO

“Recortes – A Mulher e o Seu Corpo Público” – Encontro com Escritoras

Data: quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

Horário: 19h

Local: Casa das Artes (Travessa Águas Virtuosas, n° 111, Cascatinha, Poços de Caldas)