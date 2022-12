Projeto social de Botelhos pede ajuda para continuar suas atividades

O Maestro Júlio César Miranda, responsável pelo projeto social Banda Marcial de Botelhos, está em fase de captação de recursos para a iniciativa social que começou há mais de 10 anos.

A Banda foi criada no ano de 2001, com a finalidade de oferecer aos alunos aulas gratuitas de instrumentos de sopro e percussão com uma aprendizagem musical através da execução de instrumentos em conjunto, por meio da troca de experiências, de vivências e práticas, interpretando e produzindo música.

A banda é formada por 26 músicos, na sua maioria menores de 18 anos e de baixa renda, tem como regente o Maestro Júlio César Miranda e já participou de vários campeonatos de bandas e fanfarras nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A banda venceu o Campeonato Paulista da FFABESP em 2015 e é penta campeã mineira e Bi Campeã Nacional de 2019 e 2022.

O Projeto, que foi aprovado na lei de incentivo à Cultura do Governo Federal – Pronac 200093, possibilita que pessoas físicas possam contribuir a partir da declaração de imposto de renda, destinando parte do imposto à essa iniciativa social, sem nenhum custo adicional. E para que o projeto continue o maestro e seus alunos precisam da ajuda da população.

As doações vão até dia 30 de dezembro. E os interessados poderão entrar em contato pelo WhatsApp (35) 9721-7481 ou email: juliocm.maestro@hotmail.com

