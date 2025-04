Projeto vai contar a história de escola de Poços de Caldas em filme documentário e exposição de fotografias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do CAOEDUC, e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais vão realizar a partir do dia 5 de maio, na Escola Estadual Doutor João Eugênio de Almeida, em Poços de Caldas, o Projeto MORADORES | EDUCAÇÃO, um movimento cultural pela valorização das instituições de ensino como território de pertencimento para toda a comunidade escolar e lugar de memória para as pessoas que passaram por ela ou vivem no seu entorno. Esta etapa do projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Para tanto, entre os dias 7 (quarta-feira) e 9 (sexta-feira) de maio, sempre de 9h às 17h, alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, vizinhos e qualquer pessoa que tenha alguma história com a E. E. Dr. Joao Eugênio de Almeida poderá ir até o pátio da escola para dar o seu depoimento.

A equipe de fotógrafos, videomakers e jornalistas do MORADORES | EDUCAÇÃO vai montar dentro da escola a famosa “tenda branca de ouvir histórias”, já uma característica do projeto. Nesta tenda, as pessoas serão recebidas para serem fotografados e terem os seus depoimentos gravados. Será uma oportunidade para registrar lembranças e memórias de toda a comunidade escolar, que será chamada a se reconhecer como patrimônio cultural da E. E. Dr. João Eugênio de Almeida e a contar sua história de afetividade com este território.

DOCUMENTÁRIO E EXPOSIÇÃO | 18 DE JUNHO

Todo o material registrado entre os dias 7 e 9 de maio passará por um processo de edição realizado pela equipe do MORADORES | EDUCAÇÃO. O objetivo é produzir um documentário e uma exposição com as fotografias de alguns personagens, que depois será montada e ficará aberta para visitação na escola.

A exibição do filme e a abertura da exposição serão realizadas no dia 18 de junho, em um evento para reunir toda a comunidade escolar. No lançamento, será montado também um “varal fotográfico”, onde as fotografias reveladas de todas as pessoas que foram até a tenda contar as suas histórias estarão expostas e poderão ser retiradas gratuitamente, como uma recordação pela participação no Projeto. Haverá, ainda, apresentações culturais e distribuição de um catálogo impresso sobre a exposição com as histórias dos personagens.

O secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, destaca a potência do projeto MORADORES | EDUCAÇÃO como um vínculo de fortalecimento entre as escolas e suas comunidades. “Essa iniciativa valoriza a memória de cada indivíduo que passou por nossas instituições de ensino e inspira novas gerações a deixarem suas próprias marcas e conquistas”, pontuou.

No final do ano passado, o MORADORES | EDUCAÇÃO deu início às suas atividades na capital mineira, na Escola Estadual Professor Morais. Até 2026, o projeto vai levar a sua “tenda de ouvir histórias” para oito escolas da rede pública estadual de ensino, em diferentes cidades, abrangendo todas as regiões do estado: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Governador Valadares, Januária, São João das Missões, Teófilo Otoni e Uberaba.

APOIOS E PARCERIAS

O MORADORES | EDUCAÇÃO foi idealizado pela NITRO Histórias Visuais e é um braço do Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio. Esta primeira fase é uma realização do Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (CIRC), com a parceria da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, o apoio do Ministério Público de Minas Gerais e viabilizado com recursos de medidas compensatórias, via Plataforma Semente. Esta etapa do projeto conta, também, com o apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Para a promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação (CAOEDUC/MPMG), Giselle Ribeiro de Oliveira, o projeto fortalece o sentimento de pertencimento da comunidade escolar, ao reconhecer as diversas histórias que fazem da escola um espaço coletivo essencial para a formação pedagógica e cidadã.

“O ambiente escolar é um território vasto, diversificado e repleto de histórias e memórias. O objetivo do Projeto ao documentar tudo isso é mergulhar nesse universo das pessoas e, assim, reafirmar a identidade cultural e comunitária de toda a rede pública de ensino”, destacou.

A Promotora de Justiça também enfatizou a importância do projeto na formação cidadã dos alunos, pois desperta nos jovens a compreensão sobre o papel que desempenham na construção de uma sociedade mais justa e solidária. “O reconhecimento e a afirmação do estudante como parte importante na construção da escola como espaço de convivência e sociabilidade são essenciais para a formação de cada jovem. O Ministério Público está comprometido em apoiar ações que contribuam para essa formação e valorização do patrimônio humano e cultural das nossas instituições de ensino”, afirmou.

SOBRE O PROJETO MORADORES

O Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio (www.projetomoradores.com.br) já percorreu dezenas de municípios mineiros e do Brasil em um grande movimento de ocupação urbana que, por onde passa, realiza filmes documentários e exposições fotográficas ao ar livre sempre com a mensagem de que a maior riqueza de uma cidade são as pessoas que nela vivem e suas memórias. O Projeto é uma realização da NITRO Histórias Visuais (www.nitro imagens.com.br), um coletivo de produção de conteúdo de Belo Horizonte/MG. Criado em 2012, já passou por cinco estados brasileiros e 30 territórios. Fotografou e registrou a história de aproximadamente seis mil pessoas. É vencedor do Prêmio Rodrigo Melo Franco, maior premiação nacional dedicada à promoção do Patrimônio Cultural do Brasil. Instagram: https://www.instagram.com/projetomoradores/.