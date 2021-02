Promoção Social busca reinserção de atendidos no mercado de trabalho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Além da emergência em saúde, a pandemia do novo coronavírus trouxe reflexos significativos na economia, com a ampliação do desemprego e a inserção de pessoas no grupo de risco e vulnerabilidade social. A geração de empregos foi a segunda área mais afetada pela pandemia em âmbito municipal, de acordo com dados da Pesquisa “Impactos da Covid-19 nos Municípios”, divulgada pelo Programa Cidades Sustentáveis e pelo Ibope Inteligência, em outubro do ano passado.

Pensando nisso, a equipe de gestão da Secretaria Municipal de Promoção Social esteve, na última semana, em reunião com a diretoria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac Poços. No encontro, também foram apresentados o plano de trabalho e as metas da assistência social no município para os próximos quatro anos.

Outra frente de atuação debatida durante a reunião é a oferta de cursos voltados para o ingresso de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, a partir da nova realidade trazida pela pandemia. Como fruto do primeiro encontro, já está agendada uma nova reunião, no início do próximo mês, com representantes de todo o Sistema S, incluindo Senac, Senai, Sest/Senat e Senar, quando serão apresentados os cursos, programas e ações.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho também será incluída no planejamento das parcerias. “Buscamos espaços para capacitação, geração de trabalho e renda e reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, com vistas à ressignificação das trajetórias de vida e o fortalecimento de vínculos das famílias”, complementou o secretário de Promoção Social, Carlos Almeida.