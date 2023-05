Promoção Social e órgãos de segurança realizam ação conjunta no Complexo Santa Cruz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Promoção Social, por meio do Serviço de Abordagem Social, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar foi realizada na manhã desta terça-feira (9), no Complexo Santa Cruz. A ação busca abordar os abrigados no local, identificando qualquer irregularidade, fiscalizar a ocupação irregular e oferecer atendimento às pessoas em situação de rua.

Segundo a secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, no local foram encontradas pessoas em situação de rua. Para este público, a Secretaria de Promoção Social oferece uma rede de serviços, que conta com o Serviço de Abordagem Social 24 horas, Centro POP, abrigo e casas de passagem.

Segundo a secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, as abordagens são importantes para que essas pessoas aceitem os serviços técnicos ofertados. “Foi orientado que as pessoas em situação de rua precisam sair daquele local”, afirma.

O Serviço de Abordagem Social é o responsável pela busca ativa, atendimento inicial e encaminhamento de pessoas em situação de rua na cidade e funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas para convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa em situação de rua é levada ao Centro POP ou a um dos abrigos institucionais parceiros da Secretaria Municipal de Promoção Social, onde é possível contar com higienização, alimentação, roupas e local adequado para dormir. Além da busca ativa, o serviço atende também a demanda da comunidade, pelos telefones 156 e 3697-2645.