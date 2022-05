Promoção Social intensifica busca ativa das pessoas em situação de rua

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Promoção Social vai intensificar o trabalho de abordagem e busca ativa da população em situação de rua na cidade por conta da onda de frio prevista para esta semana. A meta é que todas as pessoas sejam encaminhadas aos abrigos institucionais, pelo menos durante a noite, período em que o frio é mais intenso. De acordo com informações da Defesa Civil de Poços de Caldas, a frente fria deve chegar à região nesta terça-feira (17), estendendo-se até o dia 19 de maio.

“A temperatura mínima deve chegar aos 2 graus, mas a sensação térmica pode ser menor”, alerta o coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa Filho. Por isso, a partir da terça-feira (17), o trabalho das equipes de Abordagem Social será intensificado, especialmente durante as madrugadas. “As buscas ativas serão intensificadas no sentido de sensibilização e acolhimento”, informa o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida.

O Serviço de Abordagem Social é o responsável pelo atendimento da população em situação de rua e funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas, na tentativa de convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa em situação de rua é levada a um dos abrigos institucionais parceiros da Secretaria Municipal de Promoção Social, onde é possível contar com higienização, alimentação, roupas e local adequado para dormir.

Hoje, o município trabalha em colaboração com duas casas de passagem e dois abrigos permanentes. “O serviço é oferecido, mas a adesão é voluntária, ou seja, depende da pessoa em situação de rua aceitar ou não. Com o frio, as equipes utilizam todas as estratégias de convencimento para que, pelo menos, as pessoas pernoitem nos abrigos institucionais”, destaca o secretário Carlos Almeida.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na quarta-feira (18), a temperatura máxima na cidade não deve passar dos 13 graus e a tendência de queda segue até o dia 19.

Como ajudar?

A população pode ajudar acionando a equipe de abordagem pelos telefones 156 e 3697-2645 para que as equipes de Abordagem Social se desloquem até os locais onde há pessoas em situação de rua.

Outra maneira de ajudar é participar da Campanha do Agasalho 2022, doando roupas masculinas, femininas e infantis, cobertores, roupas de cama, meias, gorros, sapatos e toalhas, em bom estado de conservação. As doações podem ser entregues nos seguintes pontos de arrecadação:

Secretaria de Promoção Social (Av. Mansur Frayha, s/nº – prédio anexo ao Terminal Rodoviário);

Associação Atlética Caldense (Rua Pernambuco, 935 – Centro);

Restaurante Popular (Av. Francisco Salles, 935 – Centro);

Coopoços (Rua Rio Grande do Norte, 75 – Centro);

Oliveira Gás (Av. Antônio Togni, 2665 – Vila Togni).