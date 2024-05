Propostas de concessão de quiosques da Alameda Poços devem ser entregues em junho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi publicado na sexta-feira (17) no Diário Oficial do Município o aviso de pregão referente à concessão de quiosques da Alameda Poços. O novo espaço, construído pela Prefeitura no centro da cidade, está em fase de conclusão.

As propostas devem ser entregues no dia 7 de junho. A abertura para sessão de lances está marcada para as 12h30. O edital está disponível aqui.

Mais informações: 3697-2290.

A alameda

A Alameda Poços é um novo atrativo da área central da cidade que terá quiosques com lanchonetes. Ao todo, serão oito estabelecimentos divididos em quatro módulos duplos. O espaço possui um projeto paisagístico e de iluminação moderno, além de instalações de acordo com as normas sanitárias vigentes. A proposta visa embelezar o centro da cidade.