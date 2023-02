Proprietários de trailers de lanche fazem protesto na Câmara Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem (8), um grupo de proprietários de trailer de lanche realizou um protesto na Câmara Municipal solicitando ao prefeito para que reveja o prazo para eles deixarem o local. Eles também pedem que quando a obra da Alameda Poços ficar pronta eles tenham prioridade para retornarem a o local.

A prefeitura ofereceu novos locais para que os proprietários levem seus trailers, mas disse que este local terá validade por apenas um ano, o que também desagrada. Eles pedem à prefeitura que seja designado um local único em área central, com infra-estrutura adequada, acesso à água, energia elétrica, sanitários e internet, para a ocupação provisória. E sugerem como este local o outro lado da via, a Fepasa, atrás do Palace Hotel, a praça do Museu no entorno da Urca ou na avenida Francisco Salles defronte ao Supermercado Fonseca. Solicitam ainda que a prefeitura possa arcar com as despesas da mudança de local e também com os possíveis danos à estrutura dos trailers causados pela realocação.

O novo projeto comporta seis novos módulos, compostos por duas lanchonetes de 45 m2 de área construída e área externa com mesas e cadeiras, além de banheiros. Serão seis módulos, com duas lanchonetes em cada um, totalizando 90m2 cada módulo. O projeto prevê ainda a construção de nova bilheteria para o bondinho. O espaço terá novo projeto paisagístico e iluminação, além de redes de esgoto, que atualmente não existem no local, promovendo adequação às normas sanitárias vigentes.

O projeto visa embelezar o centro da cidade e resolver questões legais, de ocupação de espaço público e também de saúde pública.

Beatriz Aquino