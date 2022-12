Prorrogadas as inscrições para o concurso dos Bombeiros

Foram prorrogadas para até o dia 20 de Dezembro de 2022, as inscrições para o Concurso dos Bombeiros de Minas Gerais

O valor das inscrições para o Curso de Formação de Soldados- CFSD MB 2023 – Edital CBMG nº 27/2022 é de R$101,00. São ofertadas 324 vagas, sendo 291 vagas para o sexo masculino e 33 para o feminino. A prova será realizada no dia 22 de janeiro de 2023, nas cidades de Belo Horizonte/MG e Região Metropolitana, Divinópolis/MG, Governador Valadares/MG, Ipatinga/MG, Juiz de Fora/MG, Montes Claros/MG, Poços de Caldas/MG, Teófilo Otoni/MG, Uberaba/MG, Uberlândia/MG e Varginha/MG.

Já o valor das inscrições para o Curso de Formação de Oficiais – edital nº 26/2022, é de R$220,00. A prova será no dia 12 de fevereiro de 2023, realizada nas cidades de Belo Horizonte e/ou Região Metropolitana, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Poços de Caldas e Uberlândia. São ofertadas 21 vagas, destas, 18 para o sexo masculino e três para o sexo feminino.

O valor das inscrições para o Curso de Formação de Soldados Especialistas, edital nº28/2022, é de R$101,00. São ofertadas 40 vagas, em 14 funções, como : Mecânico – Motor à Diesel, Eletricista, Desenvolvedor, Técnico em Telecomunicações, Técnico em Enfermagem; Técnico em Saúde Bucal. Músicos: Baixo Elétrico de Corda, Euphorium, Percussão, Saxofone Alto, Saxofone Barítono, Saxofone Tenor, Trombone e Trompete. A prova será realizada no dia 22 de janeiro de 2023, nas cidades ; Belo Horizonte e/ou Região Metropolitana, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

A data limite para pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), conforme expediente bancário, também foi prorrogada até o dia 21 de dezembro deste ano.

