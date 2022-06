Prorrogadas inscrições para eleição do Conselho Municipal de Política Cultural

Você que é artista ou agente cultural da cidade de Poços de Caldas e deseja fazer parte do Conselho Municipal de Política Cultural pode se inscrever como CANDIDATO até o dia 8 de junho de 2022, pelo formulário virtual https://forms.gle/pFsTrxkQFpzg4L6YA. Todos os artistas e agentes culturais que já fizeram o Cadastro Municipal de Cultura estão automaticamente aptos a votar nas eleições do conselho, como ELEITORES, sem a necessidade de inscrição.

Interessados em participar da eleição como candidato ou eleitor que, porventura, ainda não tenham se cadastrado podem realizar o Cadastro Municipal de Cultura pelo link: https://forms.gle/vnoWmMN13k62BJC16. Para os eleitores, também será possível realizar o cadastro presencialmente no dia da eleição, na própria Secretaria Municipal de Cultura. A equipe da Secult está à disposição para auxiliar os interessados, a qualquer tempo, presencialmente (no Espaço Cultural da Urca), pelos telefones 3697-2389/2335, pelo WhatsApp da Secretaria 9 9273-0022, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail: secultpocos@gmail.com.

O prazo de inscrições foi prorrogado porque o número mínimo de candidatos por área de atuação anda não foi atingido. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Município de quarta-feira (1º). Os inscritos como candidatos receberão da Secretaria Municipal de Cultura a confirmação da efetivação de sua inscrição até o dia 9 de junho.

Eleições

Terminado o prazo de inscrição e atingido o número mínimo de dois candidatos por segmento, o processo será realizado de forma presencial, por área, no dia 11 de junho, das 10h às 17h, na Secult, no Espaço Cultural da Urca.

O processo visa eleger representantes das seguintes áreas artísticas: artesanato; artes plásticas; artes visuais; audiovisual; circo; cultura digital; cultura popular; dança; literatura, livro e leitura; música; e teatro, além de representantes de associações com atuação artístico-cultural.

O Conselho Municipal de Política Cultural é um órgão colegiado deliberativo, consultivo e normativo, integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Cultura, que se constitui como principal espaço de participação social institucionalizada de caráter permanente na estrutura do Sistema Municipal de Cultura.

