Prova Ciclística e Volta ao Cristo são adiadas

Foi definido na tarde desta quinta-feira (13), em reunião realizada na secretaria municipal de Esportes, o adiamento da Prova Ciclística da Comarca e da Volta ao Cristo em 2022. Em decorrência do crescente número de casos confirmados de Covid-19, a Prefeitura entendeu por bem na realização das duas provas em datas futuras.

A Prova Ciclística da Comarca em sua 62ª edição, válida também como etapa da Média Paulista, seria originalmente realizada no dia 23 de janeiro deste ano, e foi transferida para o dia 24 de julho de 2022 (domingo). O evento é organizado pela Federação Paulista de Ciclismo em parceria com a secretaria municipal de Esportes e o Ciclo Sport. A previsão era de que mais de 300 ciclistas participassem.

A 39ª Volta ao Cristo seria realizada no dia 30 de janeiro e foi adiada para o dia 15 de maio de 2022 (domingo). O limite de participação é de 2 mil corredores e todos precisam apresentar no ato da inscrição o comprovante de vacinação. Para quem mora ou nasceu em Poços, a inscrição pode ser feita pessoalmente na Secretaria de Esportes e Lazer por R$ 70 e para pessoas de outras cidades, a inscrição custa R$ 90 e pode ser feita aqui. Corredores com mais de 60 anos pagam meia. Na página da Runner Brasil também é possível acessar o regulamento.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas, esteve na reunião e comentou a decisão. “Achamos por bem este adiamento para resguardar a segurança de todos os envolvidos nas provas, tanto organização quanto atletas participantes. Acreditamos que nas datas remarcadas não haverá problemas, mas mesmo assim seguiremos monitorando junto à secretaria municipal de Saúde.”

Segundo o secretário de Esportes, Fernando Santos “Pelé”, dúvidas poderão ser sanadas por parte dos atletas. “Prestaremos suporte à todos que tiverem dúvidas, e vale lembrar aos inscritos, que todos têm lugar garantido na competição nas datas que foram redefinidas.”

