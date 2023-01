PSF São Jorge atende em novo endereço

A secretaria de Saúde informa que devido a mudança do PSF São Jorge para a nova unidade Vilas Unidas, o PSF São Jorge estará funcionando apenas para aplicação de vacina nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17).

O atendimento médico, aferição de Pressão Arterial, curativos e demais atendimentos já estarão funcionando na nova unidade, no cruzamento da Av. Gentil messias-Kitatel com Av. Champagnat.

Fonte Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.