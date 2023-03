Psicóloga promoverá palestra gratuita em Poços de Caldas em comemoração ao Dia da Mulher

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo dia 7 de março, a Psicóloga Adélia Suzana, promoverá uma palestra gratuita destinada às mulheres e também a todas as pessoas interessadas no assunto, no teatro da Urca, às 19h. O tema da palestra será: Ansiedade e o medo: o que fazer? O evento, que é gratuito, é uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

De acordo com a Psicóloga, no encontro, além de tratar dos temas da ansiedade e do medo, serão abordados os sentidos de cada um desses sentimentos na vida das pessoas. “Vamos reconhecer esses sintomas e também abordar possíveis caminhos para elaborar e lidar com estas emoções.”

A ansiedade e o medo são emoções naturais que todos sentem, o problema é quando eles se apresentam de forma exagerada e as pessoas acometidas não conseguem realizar as atividades que são importantes no seu cotidiano. Algo importante é entender que não é possível viver sem o medo, mas pode-se aprender a conviver com ele, por isso procurar ajuda pode favorecer o processo de elaboração.

O Dia Internacional da Mulher, data que foi oficializado pela ONU em 1970, simboliza a luta pela igualdade das mulheres. Atualmente se estendeu a reflexão para questões como machismo, violência e autonomia. Por isso, também é uma ótima oportunidade para pensar sobre os desejos, as ideias e os sonhos femininos e compreender sobre o medo.

A palestrante, Psicóloga Adélia Suzana, é especialista e mestre em psicologia e já pesquisa sobre o tema há 15 anos. Desenvolve trabalhos voltados para estas temáticas, como grupoterapias, encontros, rodas de conversa e palestras.

Quem participar poderá levar copos descartáveis que serão entregues para a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas – a Adefip – após a ação.

A inscrição deve ser realizada pelo link https://forms.gle/yskkT5riNLLUWmPG9 ou pelo WhatsApp (35) 99987-2694.

Beatriz Aquino