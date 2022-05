Psicólogo lança livro sobre mental e trabalho na pandemia Covid-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O psicólogo do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CERST), da secretaria de Saúde, Cristiano Andrade, lançou na última terça-feira (24), o livro “Saúde mental e trabalho no tempo de pandemia da COVD-19”.

A obra é uma coletânea de textos escritos pelo psicólogo e seus colaboradores de pesquisa. Participaram pesquisadores de diversas instituições públicas e privadas do Brasil. Conta com dez capítulos que versam sobre o trabalho, o trabalhar e as implicações que estes fenômenos geram na saúde mental de trabalhadores no tempo de pandemia da Covid-19.

O psicólogo, Cristiano Andrade falou sobre a ideia do livro. “A ideia de produzir este livro surgiu de reflexões teóricas, mas principalmente da escuta cotidiana de trabalhadores de diversas áreas que realizo na minha prática profissional. Para fazer um trabalho de promoção da saúde de quem trabalha, precisamos pensar interdisciplinarmente, por isso convidei profissionais que gosto muito e confio tanto no que tange as pesquisas, quanto às práticas que desenvolvem para a promoção da saúde de trabalhadores.”

Compõe a obra temas como, saúde mental de profissionais do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), o cuidado com profissionais da Saúde e da Educação.

Outro tema abordado, foi o teletrabalho, como explica o psicólogo. “Também falamos do teletrabalho (trabalho por dispositivos virtuais) que foi uma das grandes formas de se garantir o distanciamento social, mas também buscamos olhar para os entregadores motociclistas, pois em uma época de necessidade, enquanto a grande maioria da comunidade estava em casa, estes trabalhavam nas ruas fazendo entregas.”

“Não deixamos de voltar nosso olhar para a inclusão social, por isso, questões relativas a diversidade nas organizações e as implicações que geram na saúde de quem trabalha em pandemia também foram discutidas”, finalizou Cristiano Andrade.

O lançamento, foi realizado dia 24 e está disponível no canal do Youtube do Psicólogo.

O livro “Saúde mental e trabalho no tempo de pandemia da COVD-19” já está disponível gratuitamente pelo site da Editora o Genio Criador, nos formatos impresso e e-book, através do link https://loja.geniocriador.com.br/livros-digitais-gratuitos/saude-mental-e-trabalho-na-pandemia. Detalhes podem ser obtidos com o autor. Maiores informações podem ser obtidas pelo Instagram: @cristianoj.andrade