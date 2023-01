Publicado decreto sobre pontos facultativos

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (18), o decreto N°. 14.198 nos meses de fevereiro, quando acontece o carnaval e abril na semana Santa.

Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, nas seguintes datas: 20 e 21 de fevereiro de 2023, segunda e terça-feira de carnaval e no dia 6 de abril de 2023, quinta-feira santa.

No dia 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de Cinzas, o expediente retornará à normalidade.

Os órgãos que prestam serviços essenciais deverão escalar os servidores conforme a exigência, para que não ocorra a interrupção dos trabalhos e não comprometa a qualidade dos serviços.

O disposto neste Decreto não se aplica aos servidores das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, que dispõe de calendário próprio de atividades.

A publicação completa está disponível no site da prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

