Publicado edital para construção do Hospital do Câncer

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Obras, vai efetivar a contratação de uma empresa para a construção do Centro de Tratamento Avançado de Saúde (Cetas), também chamado de Hospital do Câncer. O edital de concorrência pública de nº 17/ 2022, terá a abertura dos envelopes com a documentação das empresas participantes da licitação no dia 30 de janeiro de 2023.

A execução da construção do Centro para tratamento de pacientes oncológicos será feita através de convênio firmado pela Prefeitura e a Santa Casa de Poços de Caldas, com recursos a serem disponibilizado pelo município. A Prefeitura ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, além da contratação da construtora.

As arquitetas Natalia Siqueira e Esther Cervini foram as responsáveis pela elaboração do projeto que teve aprovação em 2016. O projeto passou por revisão e adaptações sugeridas pela direção do hospital e pelo crivo de técnicos do setor de obras. A concorrência foi aberta oficialmente para ser iniciada no primeiro trimestre de 2023. Foram reservados R$ 25 milhões para a construção do novo hospital.

Beatriz Aquino