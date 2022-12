PUC Minas Poços de Caldas apresenta hoje espetáculo Dos En Concierto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Puc Minas Poços de Caldas realiza hoje (8), o espetáculo Dos En Concierto, com o cantor Lucas Cozzani e a pianista Valderez Medina Ferreira. A apresentação ocorrerá às 19h30, no Auditório 2, com entrada franca. O evento será aberto à comunidade acadêmica e ao público externo.

Este encontro musical entre Lucas Cozzani e Valderez Medina Ferreira integra as ações comemorativas de fim de ano do Campus. Em Dos En Concierto, os músicos refletem a parceria de sucesso que mantêm ao longo de 22 anos em diferentes projetos. Trazem, nesta apresentação, um repertório de tango que contempla desde os clássicos do gênero até interpretações inéditas da dupla.

Valderez Medina Ferreira é reconhecida pelo público poços-caldense por sua atividade artística, não apenas como pianista, mas como regente do Coral Camargo Guarnieri, e pelos amplos serviços prestados à música e à cultura no município. Lucas Cozzani a conheceu em 1999 e, desde então, os dois desenvolvem uma parceria de sucesso.

Cozzani foi premiado por cinco vezes como melhor intérprete de tango em atividade no país e já se apresentou em importantes salas de concerto e casas de espetáculo no Brasil e na Argentina, inclusive a Sala São Paulo e o HSBC Hall. Atuou como cantor da Orquestra Municipal de Tango de Mar del Plata, no Teatro Colón. Em Poços de Caldas, desde o ano 2000, realiza o espetáculo Tango… La Voz de Buenos Aires em parceria com Valderez.