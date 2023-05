PUC Minas Poços de Caldas entrega novos equipamentos à rede pública de saúde do município

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A PUC Minas Poços de Caldas realizou, na manhã desta sexta-feira, 5 de maio, uma cerimônia para entregar a autoridades da Secretaria de Saúde do Município e representantes do Hospital Santa Casa dois aparelhos de tecnologia avançada adquiridos com recursos da Universidade: um gastrovideoscópio e um colonovideoscópio. Os equipamentos serão utilizados em exames de endoscopia e colonoscopia, respectivamente, facilitando ainda a realização de procedimentos cirúrgicos do trato gastrointestinal. O investimento total nesta compra foi de R$ 166 mil.

O evento permitiu que os participantes conhecessem detalhes técnicos dos aparelhos e conversassem sobre os impactos de sua utilização na Santa Casa, que está vinculada à rede pública de saúde do município. A principal vantagem é que, ao dispor simultaneamente de um novo gastrovideoscópio e um colonovideoscópio, o hospital deve promover um aumento no número de exames realizados. Esses equipamentos requerem esterilização após cada utilização e, com mais deles à disposição, um pode ser utilizado em procedimentos médicos enquanto outro é esterilizado.

“São equipamentos que contam com uma tecnologia de última geração e que se somam a outras doações feitas pela Universidade à Secretaria de Saúde neste ano, como um aparelho de ultrassonografia destinado ao Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança. Estamos realizando ainda obras e reformas em hospitais da cidade, além de projetos arquitetônicos para espaços como a farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vilas Unidas”, relatou o pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão.

O secretário municipal de Saúde, Thiago Mariano, avalia que a parceria com a Universidade tem sido fundamental para a população, com investimentos robustos. “Os novos equipamentos vão contribuir, inclusive, para o Saúde Fila Zero, pois já chegam incorporados ao nosso sistema, permitindo agilizar nossos processos e beneficiar os moradores”, explicou, referindo-se ao programa que busca reduzir a espera por atendimentos na rede pública.

Para o vice-provedor da Santa Casa de Poços de Caldas, Marcos de Carvalho Dias, a ampliação no número de equipamentos disponíveis qualificará ainda mais o atendimento prestado no hospital. “Projetamos mais que dobrar a quantidade de exames realizados diariamente, o que contribuirá para a eliminação das filas de atendimento”, comemorou.

As ações realizadas pela PUC Minas Poços de Caldas na Saúde envolvem diferentes especialidade, que se relacionam com cursos de graduação ofertados pela Universidade nesta área, como Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Psicologia e Odontologia. O plano de contrapartida firmado com a Secretaria de Saúde se intensificou desde 2017, quando foi aberto o Curso de Medicina do Campus. Nos anos recentes, os investimentos na qualificação dos serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) somaram milhões de reais.

Fonte: Assessoria de Imprensa PUC Minas

Beatriz Aquino