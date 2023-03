PUC Minas Poços de Caldas realiza Convite ao Pensar na abertura da Acolhida 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A PUC Minas Poços de Caldas abriu, nesta terça-feira, 21 de março, uma série de atividades culturais que compõem a Acolhida 2023. O objetivo é reunir os calouros e veteranos da Universidade em momentos repletos de interação, arte e reflexões sobre questões relevantes para a sociedade e para a formação dos estudantes. Os eventos são abertos à comunidade acadêmica.

Para abrir os trabalhos, será realizada mais uma edição do Convite ao Pensar, projeto institucional do Campus, que ocorrerá no Auditório 2 em dois horários: às 9h e às 19h. A convidada Giulianne Martins, fotógrafa indigenista, falará sobre o tema Povos Originários: Olhando para quem olha para terra. Uma exposição fotográfica assinada por ela pode ser conferida, a partir desta semana, no mural do Prédio 1.

Na quarta-feira, dia 22, haverá uma atividade exclusiva de Acolhida aos Calouros, intitulada (A)braçadas. Será um debate no Auditório 2, realizado também em dois horários, às 9h e às 19h, sobre o filme As Nadadoras, com o Prof. Ezio Frezza Filho, do Curso de Direito, e o Prof. Dr. Lucas Tadeu Garcia, do Curso de Psicologia.

Ainda na quarta-feira (22), às 10h30 (Prédio 1) e às 20h30 (Prédio 2), serão realizadas apresentações do Duo Faria-Batiston, especializado em música instrumental em flauta e violão. O violonista André Batiston e o flautista Leonardo Faria compartilham um repertório variado das Américas, contemplando compositores reconhecidos do clássico e do popular.

Para encerrar as atividades, na quinta-feira, dia 23, a Banda Miaral fará um show no Prédio 9, às 10h30. A banda foi fundada em 2015 em Poços de Caldas e seu repertório é composto por nomes importantes do rock nacional e internacional. Tem também uma produção autoral que estará presente no seu álbum, em fase final de gravação.

Fonte: Assessoria de Imprensa

