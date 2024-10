PUC Minas Poços de Caldas transmite cirurgia ao vivo para alunos do Curso de Medicina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Procedimento ocorreu no último sábado (19) na Santa Casa da cidade e foi transmitido também aos Campi Betim e Contagem

A PUC Minas Poços de Caldas realizou na manhã do último sábado (19) a transmissão, ao vivo, de uma cirurgia de hérnia inguinal. O procedimento foi realizado pelo médico Dr. Renato Miranda de Melo, na Santa Casa da cidade.

A técnica utilizada na cirurgia é conhecida por Shouldice, que consiste no reforço da parede posterior do canal inguinal com a utilização de quatro camadas de sutura contínua com fio monofilamentar. Além dos alunos do Curso de Medicina da PUC Minas Poços de Caldas, a transmissão também foi feita aos Campi Betim e Contagem.

“Os alunos puderam acompanhar detalhadamente o ato operatório que foi narrado e puderam interagir com o médico. O que possibilitou tirar dúvidas e permitiu que eles compreendessem precisamente todo processo”, explica o coordenador do Curso de Medicina da PUC Minas Poços de Caldas, Prof. Dr. Antonio Angelo Rocha.

Conforme o coordenador de Extensão do Curso de Medicina, Prof. Dr. Fabiano Costa Teixeira, a transmissão da cirurgia é uma maneira de levar o conhecimento a vários alunos de diferentes Campi. “Para acompanhar um procedimento assim é necessário que o aluno esteja dentro do centro cirúrgico, o que permitiria a participação de no máximo quatro alunos. Com a transmissão da cirurgia, nós conseguimos dar escala neste processo de ensino e aprendizagem, com a condição de ter cerca de 150 estudantes contando os três Campi acompanhando simultaneamente o processo”, conclui.

A transmissão é uma atividade extensionista promovida pelo Curso de Medicina do Campus Poços de Caldas. O objetivo é contribuir com a formação dos alunos que tiveram a oportunidade de acompanhar, simultaneamente, a realização do procedimento e esclarecer dúvidas com os docentes.