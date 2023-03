PUC Minas realiza palestra sobre Dia Mundial das Águas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Esta semana teremos o Dia Mundial das Águas, 22/março, e por isto a Pontifícia Universidade Católica – PUC , mais especificamente o curso de Administração, receberá a visita da:

– Professora Maria Teresa Mariano: Professora com vasta experiência na área ambiental. Geógrafa, Mestre em Engenharia, área de concentração: Ciências da Engenharia Ambiental, pela USP de São Carlos, doutoranda em Geografia, na UNESP Rio Claro. Foi conselheira titular no CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, representando as entidades ambientalistas do interior do estado. É conselheira titular, representando a PUC/Minas campus Poços de Caldas, no Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Afluentes Mineiros dos Rios Mogi Guaçú/Pardo – GD6. Idealizadora e coordenadora dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu: MBA em Gestão Ambiental e Gestão Ambiental, na PUC/Minas campus Poços de Caldas.

E de:

– José Edilberto da Silva Resende: Advogado e membro da APS e Coordenador adjunto CBH Grande na Câmara Técnica de Integração e Legalidade – CTIL- e Conselheiro no CBH Mogi/Pardo. Pós-graduação Lato Sensu em Ciência Corpo/Mente – Biopsicologia pela Faculdade de Direito de Itu- SP. Auditor da Norma ISO 14.000 com ênfase na Certificação em Sistema de Gestão Ambiental.

