PUC Poços doa medicamentos anticoagulantes para Prefeitura

Poços recebeu nesta semana 4.000 unidades do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg, um anticoagulante utilizado para tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19 no momento intra a pós hospitalar.

O medicamento é utilizado para tratamento de eventos trombóticos, comuns em paciente com infecções por COVID-19, considerando seu estado pró-inflamatório desenvolvido no decorrer do quadro da doença.

Devido a alta procura pelo medicamento no mercado, a aquisição se tornou mais difícil

“A PUC Poços é sempre muito ágil com as solicitações da Secretaria de Saúde. Esta parceria é muito benéfica para todos os usuários da rede pública de saúde”, destacou o Secretário de Saúde, Carlos Mosconi.

A doação dos medicamentos é mais uma ação que integra o plano de contrapartida entre a PUC Poços, Secretaria e a Universidade, firmado em 2017.

“A Universidade doou 4.000 unidades de medicamentos anticoagulantes. Esta é mais uma ação do plano de contrapartida e é muito importante a nossa parceria com o município e todas as unidades da sua rede vinculada ao SUS”, afirma o pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, prof. Iran Calixto Abrão.PUC