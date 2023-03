PUC Poços forma primeiro residente do seu Programa de Residência Médica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PUC Minas Poços de Caldas forma primeiro residente do seu Programa de Residência Médica

Cerimônia marcou o início de uma nova geração de especialistas egressos do Campus

Foi realizada, na noite desta quarta-feira, 1º de março, a solenidade de formatura do primeiro residente do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade oferecido pelo Campus. O evento ocorreu no Auditório da Biblioteca e reuniu importantes membros do corpo docente, com discursos motivados pela celebração de uma nova geração de especialistas formados na Universidade.

O médico Otávio Amâncio da Silva recebeu seu certificado de conclusão das mãos do coordenador do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, Prof. Euclides Colaço Melo dos Passos. Compuseram também a mesa solene o Prof. Dr. Antônio Ângelo Rocha, coordenador do Curso de Medicina do Campus, e a Profª. Ana Carolina Mignot Rocha, vice-coordenadora do Programa de Residência Médica.

“Minha experiência em Medicina de Família e Comunidade foi muito boa. Consegui adquirir mais habilidades e competências que garantem um diferencial ao meu trabalho a partir de agora. A prática me ajudou a ganhar proximidade com os pacientes e com o ambiente em que eles vivem, o que me deu uma visão mais ampla. Meu plano é continuar atuando nessa área no setor público e poder contribuir com a formação de alunos da graduação e novos residentes”, comenta Otávio.

O Curso de Medicina da PUC Minas Poços de Caldas foi aberto em 2017. Com a expansão das atividades, o Campus passou a ofertar, desde 2020, oportunidades de ingresso em seu Programa de Residência Médica, focado na especialidade de Medicina de Família e Comunidade. Hoje, os residentes atuam na rede pública de saúde, orientados por um corpo docente qualificado e subsidiados com bolsas e complementos oferecidos pela Universidade e pela Prefeitura Municipal.

“Medicina de Família e Comunidade é a especialidade definida pelo cuidado com a saúde de forma continuada, integral e abrangente, considerando pessoas e famílias no seu contexto. Ela faz um recorte amplo da saúde do indivíduo imerso em toda a sua dinâmica psicossocial e cultural. Por isso, o nosso programa é estratégico para a ampliação do cuidado e acesso à saúde”, explica o Prof. Euclides.

O processo seletivo da oferta mais recente de vagas para o Programa de Residência Médica está em fase final. Nos próximos dias, devem ser efetivadas as matrículas de dois novos residentes, segundo edital disponível no site da Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais (Aremg). Veja mais detalhes sobre esta oferta neste link.

Beatriz Aquino