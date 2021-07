PUC Poços realiza hoje (06) palestra sobre Sistemas de Recarga para Veículos Elétricos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Curso de Engenharia Elétrica da PUC Minas Poços de Caldas realizará, nesta terça-feira, 6 de julho, às 19h, uma palestra sobre sistemas de recarga para veículos elétricos. O evento ocorrerá em formato online, com transmissão ao vivo pelo canal do Campus no YouTube.

O palestrante convidado é o engenheiro Wilson Morais, da empresa ABB, mundialmente reconhecida em seu segmento por trabalhar com tecnologia de ponta. O profissional atua no mercado de mobilidade elétrica desde 2013 e já participou de projetos pioneiros no Brasil, como a instalação do primeiro carregador rápido em rodovia do país.

O tema é oportuno para o Campus por sua participação no Poços + Inteligente, projeto de mobilidade elétrica que tem impactado a cidade por meio de ações como a instalação de eletropostos e viabilização de bicicletas elétricas. As soluções estão sendo implementadas e, em breve, devem estar disponíveis à população.

A mediação do evento ficará por conta do professor Celso Iwata Frison, coordenador do Curso de Engenharia Elétrica da PUC Minas Poços de Caldas. O canal do Campus no YouTube pode ser acessado no endereço: youtube.com/pcpucminas.

Palestra: Sistemas de Recarga para Veículos Elétricos

Palestrante: Wilson Morais, engenheiro da empresa ABB

Terça-feira, 6 de julho de 2021, às 19h

Link direto da transmissão: https://youtu.be/W88zDAB64-k