PUC realizará palestra sobre ChatGPT e uso de inteligência artificial

O Curso de Pós-graduação em Tecnologias Educacionais para Aprendizagem e EaD da PUC Minas promoverá uma palestra com o tema Conhecimento novo, conhecimento existente e por que não temer o ChatGPT?

A conferência acontecerá na próxima terça-feira, 28 de fevereiro, às 19h30, pelo canal da Pós-graduação no Youtube. O debate será conduzido pela doutora em Linguística Aplicada, Betina Von Staa, consultora para o desenvolvimento de práticas educacionais inovadoras, e mediado pela Profª. Raquel Chequer.

O evento é gratuito, aberto ao público e conta com o apoio do aplicativo educacional RoboGarden.

O curso de Pós-graduação em Tecnologias Educacionais para Aprendizagem foi elaborado visando preparar profissionais para atuar com recursos tecnológicos educacionais. Com essa formação graduados em diferentes áreas do conhecimento serão capazes de planejar e implantar projetos educacionais inovadores, seja em curso online ou presencial, em espaços formais e não formais de educação, tais como: ambientes corporativos, escolas de ensino básico e superior, escolas públicas e privadas, ONGs, startups entre outros. Desta forma, indivíduos poderão empreender na área educacional e ampliar suas possibilidades de atuação, agregando competências alinhadas às demandas reais da sociedade. Ele é voltado para profissionais autônomos, ou com vínculos empregatícios, que já trabalham ou ambicionem trabalhar em espaços formais e informais de educação. O currículo foi elaborado com disciplinas para garantir segurança na avaliação, escolha e aplicação de ferramentas inovadoras na concepção e incremento de modelos educacionais. O time de professores é constituído por doutores e mestres com conhecimento teórico e muita experiência prática.

Beatriz Aquino