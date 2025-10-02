Quadrilha tenta furtar motocicletas em condomínios e foge ao ser surpreendida pela PM

02out

Quadrilha tenta furtar motocicletas em condomínios e foge ao ser surpreendida pela PM

Por Policial

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Na madrugada desta quinta-feira (2), uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas voltou a agir em Poços de Caldas. Os criminosos arrombaram o portão de um prédio no Residencial Morumbi e outro no bairro Centerville, mas não conseguiram levar nenhum veículo.

Com o patrulhamento intensificado, policiais militares localizaram os suspeitos no bairro Veredas, no momento em que tentavam acessar outros condomínios. Ao perceberem a aproximação das equipes, os indivíduos fugiram em direção a uma área de mata próxima à hidrelétrica, abandonando duas motocicletas — uma Honda Tornado preta e uma Yamaha vermelha — ambas com sinais de ligação direta e ignição danificada.

Até o registro da ocorrência, os veículos não constavam como furtados no sistema, o que leva a polícia a acreditar que sejam produtos de crimes recentes ainda não comunicados pelas vítimas.

 

