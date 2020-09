Quarenta e quatro pessoas são abordadas em Operação Policial em Poços de Caldas

O objetivo era coibir infrações de trânsito, embriaguez, perturbação do sossego, tráfico e consumo de drogas

12h20

Na noite da última sexta-feira (18), a Polícia Militar de Poços de Caldas realizou uma operação em três bairros da cidade, com o objetivo de coibir infrações de trânsito, perturbação do sossego, identificar condutores embriagados e combater o tráfico e consumo de drogas. No total, 23 veículos foram fiscalizados e 44 pessoas abordadas.

Jardim Country Club

Durante a abordagem na Avenida Padre Francis Cletus Cox, onze veículos foram fiscalizados e três apreendidos. Vinte e três pessoas foram abordadas, sendo feitos quinze testes do bafômetro. Ao final, nove autuações de infrações de infrações trânsito foram registradas.

Jardim Florença

Nove veículos foram fiscalizados e um removido para o pátio credenciado ao Detran. Quatorze pessoas foram abordadas, sendo que uma se submeteu ao teste do bafômetro. Nove autuações de infração de trânsito foram identificadas.

Jardim Bandeirantes

Sete pessoas foram abordadas, três veículos fiscalizados e apenas uma autuação de infração de trânsito registrada.

