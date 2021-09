Quase 9 mil animais já foram vacinados em Campanha Antirrábica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 34ª Campanha de Vacinação antirrábica que começou no último dia 13 de setembro está com boa adesão.

Na zona rural já foram imunizados 1.023 animais, 778 cães e 233 gatos. Já a zona urbana totalizou 7.622 animais, 6.297 cães e 1.325 gatos.

O coordenador da vigilância ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago, avalia a vacinação. “A vacinação está correndo muito bem. Até o momento a adesão está maior do que no ano passado. Que a população continue aderindo a vacinação para impedirmos a circulação do vírus rábico em Poços.”

Meta

A meta para este ano é vacinar 23.398 animais, sendo 20.489 cães e 2.909 gatos. No ano passado foram imunizados 17.838 animais, sendo 14.929 cães e 2.909 gatos.

34ª Campanha de Vacinação

A 34ª Campanha de Vacinação Antirrábica continua até dia 02 de outubro. Confira o cronograma clicando aqui