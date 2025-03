Quase metade dos pequenos negócios mineiros já investiu para vender produtos ou serviços na internet

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segundo pesquisa do Sebrae, mais de 70% dos empreendedores vendem seus produtos ou serviços por canais digitais, sendo o WhatsApp o mais utilizado

Quase metade dos pequenos negócios mineiros já investiu para fazer propaganda paga em redes sociais e outros canais da internet. É o que aponta a 9ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae, no período de 25 de novembro a 17 de dezembro de 2024. Segundo o estudo, 71% dos entrevistados afirmam que utilizam as redes sociais, aplicativos ou internet para vender seus produtos ou serviços. A pesquisa ouviu microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas (MPE) de todo o país.

O Facebook, Instagram e WhatsApp continuam sendo os canais mais utilizados pelos empreendedores para as vendas on-line, com destaque para o WhatsApp, que aparece liderando a preferência, sendo apontado por 86% dos entrevistados. Em segundo lugar, vem o Instagram, utilizado por 60% dos empreendedores, e em seguida o Facebook, com 31% dos votos da pesquisa. Cada entrevistado podia indicar mais de um canal que utiliza.

No bate papo a seguir, a analista do Sebrae Minas, Carla Gobb, traz algumas dicas e orientações para os empreendedores que desejam vender on-line.

ASN MG: As redes sociais costumam ser a porta de entrada para os empreendedores que desejam vender no digital. Mas quais as outras possibilidades?

Carla Gobb: Sim, as redes sociais costumam ser a porta de entrada, principalmente pelo baixo custo e pelo grande potencial de alcance. No entanto, outra opção bastante acessível são os marketplaces (shoppings virtuais) que já oferecem uma estrutura pronta, facilitando o acesso a um grande público. Plataformas como Mercado Livre, Shopee e Amazon, por exemplo, permitem que pequenos negócios aproveitem a visibilidade dessas marcas para vender seus produtos sem precisar investir inicialmente em uma loja própria. Já a criação de uma loja virtual própria proporciona mais controle sobre a experiência do cliente e estratégias de marketing, mas é uma opção para negócios mais maduros, pois exige uma estrutura mais robusta.

Além dessas opções, algumas estratégias podem ajudar a impulsionar as vendas. O WhatsApp Business é uma ferramenta essencial para vendas diretas e atendimento personalizado, pois funciona como um canal para conversão e relacionamento. O Google Perfil da Empresa também é uma excelente estratégia para aumentar a visibilidade em pesquisas e no Google Maps, facilitando que potenciais clientes encontrem o estabelecimento.

E para impulsionar as vendas, anúncios pagos no Google e/ou nas redes sociais podem ser utilizados para atrair clientes qualificados e gerar conversões de forma mais rápida. É importante que o empreendedor avalie seu público, orçamento, equipe e objetivos antes de definir suas estratégias. A presença digital precisa estar atrelada ao planejamento para que faça sentido e traga resultados.

ASN MG: Quais as grandes vantagens de vender on-line?

C.G.: Competividade! Uma das principais é o alcance, permitindo que os negócios atinjam clientes em qualquer lugar, superando as limitações geográficas de uma loja física, por exemplo. Além disso, a venda on-line envolve custos mais baixos em comparação com o comércio físico, já que não há despesas com aluguel, contas de água e luz e outros custos operacionais relacionados a um ponto físico.

A conveniência também é um grande atrativo para os consumidores, que podem comprar a qualquer hora e lugar, aumentando as chances de vendas, já que a loja está sempre aberta. Outra vantagem é a facilidade de escalabilidade, uma vez que expandir um negócio on-line é mais fácil, seja aumentando o estoque, incorporando novos produtos ou ampliando os canais de venda, sem a necessidade de grandes investimentos, por exemplo.

ASN MG: Quais os cuidados os empreendedores devem ter ao vender pelo digital?

C.G.: O atendimento ao cliente é um dos pilares mais importantes, pois a agilidade na comunicação pode ser decisiva para a conversão e a fidelização. Manter canais como o WhatsApp, chats e redes sociais sempre ativos e responder rapidamente às dúvidas aumenta a confiança do consumidor.

A apresentação dos produtos também impacta diretamente nas vendas. Imagens de qualidade e descrições detalhadas reduzem dúvidas e minimizam devoluções, tornando o processo de compra mais confiável. A gestão de estoque é outro ponto de atenção. Monitorar a quantidade de produtos disponíveis evita vender itens fora de estoque, o que pode gerar frustração e reclamações. Além disso, a logística e os prazos de entrega devem ser bem planejados. Escolher transportadoras confiáveis, calcular corretamente os prazos de envio e informar claramente os custos e tempos de entrega para os clientes são práticas que evitam atrasos e trazem mais confiança ao processo.

Outro ponto importantíssimo é a segurança nos pagamentos. Oferecer opções variadas e seguras, como PIX, cartão de crédito e boleto, amplia as possibilidades de venda. Além disso, é indispensável utilizar plataformas que possuam certificados de segurança para proteger os dados dos consumidores e evitar fraudes. O pós-venda também não pode ser esquecido. Acompanhar a entrega, solicitar feedback e oferecer suporte em caso de problemas fortalece o relacionamento com o cliente e pode incentivar novas compras.

ASN MG: A expansão dos meios de pagamento é um motivo a mais para os empreendedores investirem em vendas on-line?

C.G.: Com certeza! A expansão dos meios de pagamento é um fator que incentiva ainda mais os empreendedores a investirem em vendas no ambiente on-line. Com a diversidade de opções disponíveis, como PIX, carteiras digitais, pagamentos via QR Code, boleto bancário, cartões de crédito parcelados etc., os consumidores têm mais flexibilidade e segurança para realizar compras nesse ambiente. Essa variedade facilita a conversão de vendas, reduz barreiras para o fechamento do pedido e atende a diferentes perfis de clientes, desde aqueles que preferem pagamentos instantâneos até os que necessitam de parcelamento. Com mais praticidade e acessibilidade no processo de compra, o comércio digital se torna ainda mais atrativo e competitivo.

Reload 2025

Para apoiar os empreendedores que desejam expandir as vendas on-line, por meio de palestras e conteúdos que visam ensinar sobre o uso de ferramentas e tecnologias digitais, e conhecer novas tendências de inovação e marketing digital, o Sebrae Minas promove o Reload 2025.

Neste ano, o evento será realizado em Belo Horizonte, nos dias 25 e 26 de março, e em mais cinco cidades do interior: Pouso Alegre, no dia 3 de julho, Montes Claros, Governador Valadares, Ituiutaba e Patos de Minas. A programação completa do evento será divulgada em breve, e as inscrições já podem ser realizadas pelo site.