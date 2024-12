Quatro em cada dez pequenos negócios mineiros são familiares

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pesquisa do Sebrae Minas destaca os desafios e as vantagens das empresas geridas por famílias e traz dicas valiosas para uma transição bem-sucedida

Segundo a pesquisa “Negócios Familiares”, realizada pelo Sebrae Minas, em 2024, quatro em cada dez pequenos negócios em Minas Gerais são familiares. Esses empreendimentos – que incluem MEIs, microempresas e pequenas empresas – trazem benefícios, como maior comprometimento e flexibilidade, mas também desafios únicos, a exemplo da necessidade de separar as finanças e as relações pessoais das profissionais.

A pesquisa revela, ainda, que quase metade das empresas familiares conta com dois membros da família diretamente envolvidos, seguidos de negócios com três (24%) e quatro familiares (11%). O cônjuge ou companheiro(a) está presente em 56% dessas empresas, seguido pelos filhos (34%) e irmãos (19%).

Os principais pontos positivos, segundo o estudo, incluem a satisfação de trabalhar próximo da família (55%), maior comprometimento com o sucesso do negócio (54%) e flexibilidade em horários e rotinas (53%). Outros benefícios são maior autonomia na definição de planos e estratégias (42%), a transmissão de conhecimento entre gerações (38%) e a segurança de não ser demitido (16%).

Sucessão familiar

Quando o(a) proprietário(a) está pensando em sair de cena, é preciso planejar a sucessão para garantir a sustentabilidade e a longevidade dos negócios. Para evitar conflitos e realizar uma transição bem-sucedida, algumas dicas são importantes:

– Não tratar o negócio como extensão da família: é preciso profissionalizar a gestão, mesmo em um ambiente com laços afetivos;

– Planejar com antecedência: inicie a sucessão empresarial para garantir um processo estruturado;

– Definir papéis e regras: formalize responsabilidades, crie regras claras para a transição e promova o diálogo entre os envolvidos;

– Capacitar os sucessores: invista em treinamentos específicos para os herdeiros, como cursos de gestão e finanças. Busque consultorias especializadas ou participe de programas que auxiliam no planejamento sucessório;

– Focar na transparência: envolva toda a família no processo decisório para evitar conflitos e fortalecer a confiança.

Conte com quem entende de negócio

O Sebrae Minas oferece consultorias e programas de capacitação para ajudar empresários a estruturar a sucessão do negócio. Essas iniciativas têm apoiado a transformação de empresas geridas por famílias, tornando-as mais competitivas e sustentáveis.

“Apoiar os pequenos negócios familiares significa fortalecer a economia, preservar histórias, valores e legados construídos pelas gerações. A transição familiar é um momento importante para a continuidade dessas empresas e estamos comprometidos em oferecer as ferramentas e o suporte necessário para que esse processo ocorra de forma estruturada e sustentável. Com planejamento e capacitação, é possível transformar os desafios da sucessão em oportunidades de crescimento e inovação, garantindo que esses empreendimentos continuem contribuindo para o desenvolvimento de Minas Gerais”, reforça o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Inteligência Sebrae

O Inteligência Sebrae é um observatório de dados, estudos e pesquisas sobre pequenos negócios. Reúne diversos conteúdos socioeconômicos, setoriais e territoriais, que podem ampliar os conhecimentos e embasar a tomada de decisões. É destinado a gestores públicos, lideranças locais, entidades empresariais e todos que necessitam de informações relevantes referentes a desenvolvimento econômico e social dos territórios e dinâmica dos pequenos negócios. O site reúne conhecimentos em nível nacional, estadual, regional e municipal, sendo possível comparar, analisar e entender melhor o território.