Quatro pessoas ficam feridas em acidente em Pouso Alegre

Na manhã desta segunda-feira (20), O Corpo de Bombeiros socorreu quatro pessoas que ficaram feridas após um acidente de carro na Fernão Dias, em Pouso Alegre (MG). De acordo com os bombeiros, pelo menos uma das vítimas foi socorrida em estado grave.

A ocorrência foi por volta das 7h15, na altura do km 857 da BR-381, próximo a um viaduto. Segundo informações dos bombeiros, o veículo saiu da pista, invadiu o canteiro central e bateu contra uma mureta de concreto da rodovia.

Dentro do carro havia duas mulheres e dois homens. Todos os envolvidos tinham suspeita de fraturas e uma das vítimas estava em estado grave.

O resgate foi realizado pelos bombeiros e pela concessionária que administra a rodovia.

Beatriz Aquino

