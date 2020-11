Quinta e sexta tem drive thru de vacinação antirrábica na zona sul e oeste

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na zona urbana, o drive thru de vacina é uma maneira de evitar as aglomerações nos pontos de vacinação. Algumas recomendações importantes para a vacinação em drive são: transportar os animais observando as normas de segurança estabelecidas; levar outra pessoa para auxiliar no transporte e manejo dos animais na hora da vacinação; no caso de animais mais agressivos, colocar a focinheira para evitar acidentes. Além disso, nos drives, são vacinados exclusivamente animais que estejam sendo transportados em veículos. Nesta quinta, 26, tem drive no Espaço de Eventos Tatersal, na zona Sul. Na sexta, 27, o drive será no estacionamento do Estádio Ronaldão, na zona Oeste. E na próxima semana, na sexta, 04, o drive será no Parque José Afonso Junqueira, no centro da cidade. O primeiro drive foi realizado na semana passada, na zona Leste, com a vacinação de 225 animais, sendo 192 cães e 33 gatos. No final de semana, a Campanha seguiu em postos itinerantes da região. A Campanha começou pela zona rural, no último dia nove. Cães e gatos a partir dos três meses de vida devem ser vacinados. Não é recomendado que o animal fique mais de dois anos sem ser imunizado contra a raiva. Quem tem cão ou gato que não tomou a vacina este ano e nem no ano passado, deve vaciná-lo na Campanha. Para este ano, a estimativa é imunizar 22.935 animais: 20.338 cães e 2.597 gatos.

A 33ª Campanha de Vacinação Antirrábica, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através das Vigilâncias Ambiental e Epidemiológica, tem o apoio das Secretarias de Serviços Públicos, Esportes, Educação, Defesa Social e Promoção Social; da AAPA; do IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária; da Paróquia São Judas Tadeu e da Empresa Circullare. Além dos drives, neste final de semana, tem vacinação nas regiões Sul e Oeste. Na próxima semana, a vacinação será na região Central.

Região Sul – 28 de Novembro – Sábado

Horário: 08h às 11h30 e 13h às 16h30

CEI Parque das Nações – Avenida Portugal, 970 – Parque das Nações

UBS Regional Sul – Rua Antônio Marinoni, 125 – Bairro São Sebastião

Hospital Margarita Morales – Praça do Hospital – Conjunto Habitacional

UBS Kennedy II – Rua Estanho, 151 – Jardim Kennedy II

UBS Kennedy I – Rua Pirita, 116 – Jardim Kennedy I

UBS Esperança – Rua Lázaro de Lima, 280 – Parque Esperança II

Praça – pista de skate – ao lado da Caixa Econômica Federal – Conjunto Habitacional

UBS São Bento – Rua Benedicto Lopes Buono – 375 – Jardim São Bento

Horário: 08h às 11h30

CEI Conceição Aparecida Miguel – Rua João Cioffi, 60 – Vila Matilde

Horário: 13h às 16h30

Rua Leonel Justiniano de Bem, esquina com Rua Ana Ferreira Berno – Jardim Contorno

Região Oeste – 29 de Novembro – Domingo

Horário: 08h às 11h30 e 13h às 16h30

Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco – Praça Tupy, s/nº – Vila Togni

UBS Country Club – Rua José Mendonça, 131 – Jardim Country Club

Escola Municipal João Pinheiro – Rua José Bernardo, 280 – Jardim Country Club

UBS Maria Imaculada – Avenida Mãe dos Homens, 782 – Maria Imaculada

CEI Aureliano Miranda de Carvalho – Rua José Mamud Assan, 185 – São Jorge

Horário: 08h às 11h30

UBS Bortolan – Rua Salvador Flores – Caminho 4 – Bortolan

UBS Vale das Antas – Fazenda Osório, 5 – Vale das Antas

Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza – Av. Champagnat, 668 – Jardim Ginásio

Horário: 13h às 16h30

UBS Marco Divisório – Rua Vicente Miranda, 229 – Marco Divisório

Avenida João Ferrari, esquina com Rua Henrique Benedetti – Véu das Noivas

Rua 25 de Dezembro, esquina com Rua 20 de Janeiro – Jardim América