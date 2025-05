Radares na Av. Wenceslau Braz entram em período orientativo a partir desta segunda, 19

Começaram a funcionar nesta segunda-feira (19) os novos equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade na avenida Wenceslau Braz, na zona leste de Poços de Caldas, em frente ao número 1.564. São quatro radares, sendo dois para cada sentido da via.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os equipamentos entram inicialmente em operação orientativa, com duração de 10 dias. Nesse período, os motoristas serão alertados sobre a presença dos radares, mas ainda não haverá aplicação de multas.

A partir do dia 29 de maio, os dispositivos passarão a operar de forma definitiva, com autuação para quem exceder o limite de velocidade.

A instalação tem como objetivo reforçar a segurança de motoristas e pedestres, especialmente em trechos com grande fluxo de veículos.

