Rádio Comunitária Estúdio 87,9 FM passa por modernização com o apoio da Alcoa Poços de Caldas

Parceria amplia o alcance da rádio e fortalece a comunicação comunitária

Poços de Caldas, 22 de maio de 2025 – A Rádio Comunitária Estúdio 87,9 FM da Zona Sul passa por uma importante fase de modernização com o apoio da Alcoa Poços de Caldas. O projeto “Nas Ondas do Rádio, informação e cidadania” prevê melhorias nos equipamentos, permitindo à rádio ampliar o seu alcance e reforçar o seu papel na comunicação local.

Com investimento da Alcoa Poços de Caldas, a iniciativa possibilitou a aquisição de transmissores, computadores, TVs e outros equipamentos essenciais para a transmissão. A inauguração foi oficializada na manhã desta quinta-feira, 22, com a presença de Fernanda Ferrante, gerente de Mineração, Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Governamentais e Comunicação, Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias da Alcoa Poços de Caldas, e do presidente da Câmara de Vereadores de Poços de Caldas, Douglas Dofu, além de demais parceiros do projeto.

“A modernização dos equipamentos é um grande avanço para a nossa rádio e para a comunidade. Com essa melhoria, poderemos oferecer um conteúdo ainda mais relevante, divulgando eventos e informações de utilidade pública com maior qualidade”, destaca Carlos Antonio Cordeiro, fundador e diretor da Estúdio 87,9 FM.

A parceria entre a unidade, o curso de Jornalismo da PUC Minas – campus Poços de Caldas e a Opção Comunicação, viabiliza a segunda etapa do projeto, que inclui a atuação supervisionada de um(a) estagiário(a) do curso, com treinamento de um(a) jovem da comunidade; a reformulação dos valores de publicidade e a implementação de um programa jornalístico voltado para a comunidade.

“Este é o primeiro passo de um projeto que busca não apenas atualizar a estrutura técnica da rádio, mas também promover a sua profissionalização, garantindo sustentabilidade e novos espaços para informação e cultura”, explica Maria Cristina Gonçalves. “A Alcoa é parceria da rádio desde a inauguração, há dezesseis anos, quando o Instituto Alcoa apoiou na compra de equipamentos. A ideia é continuar fortalecendo laços comunitários e incentivar uma comunicação mais acessível e de qualidade para os moradores da Zona Sul”, finaliza.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0