Rainha Congolesa Diambi Kabatusuila chega a Poços nesta segunda (18)

Nesta segunda-feira, 18 de novembro, Poços de Caldas recebe a rainha do Congo, Diambi Kabatusuila. A rainha cumpre agenda no Brasil desde o dia 7 de novembro, quando foi recebida no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Depois da capital mineira, ela seguiu para Salvador/BA.

A visita da autoridade congolesa é motivada pelo interesse na troca de conhecimentos sobre a história, culturas, costumes e tradições dos povos africanos e da diáspora. O Congo é um dos países africanos de etnia Bantu, grupo ao qual pertenciam os primeiros africanos que pisaram em solo brasileiro e deixaram uma importante contribuição na formação da identidade cultural do país.

Ela estará na cidade para um encontro intercultural com as comunidades afroancestrais, adeptos das religiões de matriz africana e visita a projetos sociais. Em Poços de Caldas, a rainha irá vivenciar as comemorações pelo Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. A rainha chega à cidade no dia 18 e será recepcionada na Associação Afro Ancestral, por Mãe Ana de Iansã, zeladora da Umbanda com o Terreiro do Caboclo Pedra Branca e presidente da associação.

Na sequência, a rainha Diambi Kabatusuila, participa de solenidades na Prefeitura e na Câmara Municipal e visita o Museu Histórico e Geográfico. Os demais dias da visita diplomática serão dedicados à programação organizada pela Associação Afro Ancestral. A rainha desenvolve um importante trabalho humanitário e vai poder vivenciar as ações sociais da Associação, além do intercâmbio cultural.

A rainha Diambi Kabatusuila Diambi Mukalengna Mukaji wa Nkashama foi coroada como Rainha Ordem do Leopardo do Povo Bena Tshiyamba de Bakwa Indu, da região central de Kasaï, na República Democrática do Congo, em 2016. Desde que assumiu a responsabilidade pelo seu povo tem percorrido vários países para falar sobre a necessidade de “restaurar uma identidade africana adequada e sã” e para tal, defende que é preciso uma reconciliação dos africanos e dos afrodescendentes com a sua verdadeira história.

Confira a programação da visita diplomática no dia 18 de novembro:

12h – Almoço de boas-vindas

Local: Associação Afro Ancestral (Rua Luiz Maran, 6 – Vila Guaporé)

15h – Recepção diplomática

Local: Gabinete do prefeito (Avenida Francisco Salles, 342)

18h – Solenidade pública e homenagem

Local: Câmara Municipal (Rua Junqueiras, 454)

20h – Peregrinação e festejos

Abertura da Exposição “Chico Rei e a Ancestralidade Poços-caldense”

Apresentações:

Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas (Praça Henry Motton, s/n)